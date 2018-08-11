Свободный отмечает 106-летие со дня основания

Фото: minvr.ru

В субботу, 11 августа, в Свободном отмечают День города. К 106-летию со дня основания Свободного пройдут культурные и спортивные мероприятия.

Официальные мероприятия начались с велопробега, который стартовал в 07:30 от станции Михайло-Чесноковская до перекрестка улиц 40 лет Октября и Ленина. В это же время прошел легкоатлетический пробег. В 8:00 на стадионе «Локомотив» провели «Утреннюю зарядку с мэром», и в это же время прошла зарядка для жителей Северного микрорайона на стадионе средней школы № 8.

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С 10:00 стартовали мероприятия в городском парке – здесь прошла игра для детей, а также выставка «Город Алексеевск с Высочайшего соизволения…»

С 11:00 начала свою работу выставка работ художников и выставка-ярмарка работ рукодельниц.

С 11:00 до 15:00 будет работать фотозона «Городская квартира».

В 12:00 детей ожидает игровая программа «Бродилка», а творческие коллективы города представят концертную программу «Нам песня строить и жить помогает».

С 12:00 начнутся мастер-классы «Новая жизнь старых вещей».

В 16:00 состоится праздничная дискотека для детей.

В 17:00 начнется выступление молодежного дуэта Luminous Sky.

В районе центральной площади мероприятия начнутся в 15:00 с уличного караоке на большом экране. С 16:00 до 21:55 пройдет большая концертная программа с участием солистов из Свободного, Благовещенска. Перед собравшимися выступят кавер-группы из Хабаровска и Благовещенска. Завершатся праздничные мероприятия фейерверком в 22:00.

Как ожидается, гостей и жителей Свободного с Днем города поздравит первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина, сообщает пресс-служба правительства региона.

С 22:00 на основные маршрутные линии выйдут автобусы, которые продолжат свою работу до 23:00 часов.