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11августа
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сегодня, 12:32 1

Прошлым вечером Благовещенск накрыло грозовым одеялом (видео)

Прошлым вечером Благовещенск накрыло грозовым одеялом (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» читатели присылают фото и видео, на которых запечатлено погодное явление. Вечером в пятницу, 10 августа, возле Благовещенска и в самом городе наблюдалась туча, своим грозным видом привлекшая внимание очевидцев.

«Город будто накрыло грозовое одеяло, – рассказала корреспонденту информагентства жительница Благовещенска. – Я живу на Калинина, 142. Вечером вышла развесить белье и увидела огромную тучу. Поскольку такое нечасто увидишь, решила сделать несколько кадров и поделиться с редакцией».

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Следующие видеокадры были записаны на автодороге при подъезде к Благовещенску. Издали город кажется покрытым темным покрывалом.

«Это локальный грозовой очаг, небольшой. В одной его части идет ливневый дождь – сильный, поэтому его так хорошо видно. В другой части дождь, скорее всего, не такой интенсивный, поэтому его хуже видно. Это определенный ракурс и, поскольку это происходит вечером, определенная подсветка. А по сути ничего необычного нет – это гроза и ливневый дождь», – прокомментировала ведущий синоптик Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская.

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#погода #природа

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    3 часа назад

    А где фото?

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