Бывший руководитель амурского автонадзора получил 12 лет колонии строгого режима

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В Амурской области к длительному сроку лишения свободы осужден бывший начальник регионального управления автодорожного надзора. Благовещенский городской суд признал его виновным в совершении 13 преступлений – это получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями.

Суд установил, что бывший руководитель, возглавляя управление государственного автодорожного надзора по Амурской области, с 2012 по 2014 годы организовал незаконный пропуск через стационарные посты весового контроля, расположенные на территории области. Через посты проезжали грузовики, принадлежащие юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Некоторые из них везли груз, вес которого превышал допустимый. У некоторых не было специального разрешения на перевозку тяжелых грузов по дорогам Российской Федерации. Закрывая глаза на эти нарушения, руководитель контрольного ведомства получал деньги через посредника. Как сообщает прокуратура Амурской области, общая сумма взяток превысила более 1 400 000 рублей.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. После освобождения осужденный в течение шести лет не сможет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в контролирующих (надзорных) государственных органах. Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление прокурора Амурской области и взыскал с него полученную сумму незаконного денежного вознаграждения в размере 1 410 000 рублей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы общенадзорной проверки, проведенной прокуратурой Амурской области. В 2014 году Владимира Злобина подозревали в получении взяток на общую сумму около 480 000 рублей. Через два дня после возбуждения уголовного дела Владимира Злобина заключили под стражу по ходатайству следователя. Еще через 10 дней в отношении начальника управления автодорожного надзора возбудили второе уголовное дело и снова за «покровительство» перегруженным тяжеловозам. На этот раз речь шла о сумме 320 тысяч рублей. Срок заключения под стражей Злобину продлили. Предварительное следствие длилось больше 20 месяцев. Следователи допросили 111 свидетелей, в том числе проживающих за пределами Амурской области, было проведено около двух десятков различных экспертиз. В итоге бывшему руководителю предъявили обвинение в получении 17 взяток, а общая сумма взяток достигла 2 000 000 рублей. В суде было доказано получение взяток на 1 400 000 рублей.