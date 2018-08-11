В Китае почтили память советских воинов, павших при защите госграницы в 1938 году

Фото: tvzvezda.ru

Амурчане приняли участие в памятных мероприятиях, которые прошли в Китае к 80-летию боев у озера Хасан. Участники церемонии возложили цветы и венки к братской могиле советских военнослужащих, павших при защите государственной границы у озера Хасан в 1938 году.

В мероприятии приняли участие представители Министерств иностранных дел и обороны России, делегация Приморского края, Амурской области, члены поискового отряда «Авиапоиск», сообщает ТК «Звезда». Память советских воинов почтили в деревне Фанчуань города Хуньчунь Яньбянь-Корейского автономного округа провинции Цзилинь Китайской Народной Республики. Участники церемонии возложили венки и цветы к братской могиле советских военнослужащих, павших смертью храбрых при защите государственной границы у озера Хасан в 1938 году.

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Выступая на церемонии, посол по особым поручениям МИД России Евгений Томихин отметил, что 80 лет назад произошли события, которые стали одним из самых героических эпизодов в военной истории России. Предыстория конфликта берет начало раньше, еще в 1931 году, когда после захвата Японией Маньчжурии обстановка на Дальнем Востоке резко обострилась. 9 марта 1932 года японские оккупанты провозгласили на территории северо-восточного Китая, граничащей с СССР, марионеточное государство Маньчжоу-го с целью последующей экспансии против Советского Союза и Китая. 7 июля 1937 года Япония развернула широкомасштабную агрессию против Китая. В это тяжелое для Китая время Советский Союза протянул ему руку помощи, предоставив крупные кредиты, современное оружие, направив в страну летчиков, специалистов, инструкторов.

Япония опасалась, что СССР может нанести удар в тыл наступающим в Китае войскам, и чтобы выяснить боеспособность и намерения советских дальневосточных армий, вела разведку, в том числе путем военных провокаций. 29 июля японские войска вторглись на советскую территорию. В июле-августе 1938 года подразделения Посьетского пограничного отряда, части и соединения Перовой Приморской армии Дальневосточного фронта отразили нападение японских сил.

Сотни бойцов и командиров проявили образцы мужества, самоотверженности и воинской доблести. 26-ти воинам было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. «В этой братской могиле покоятся защитники Родины, имена которых нам неизвестны. Но мы должны сделать все возможное, чтобы последующие поколения бережно хранили память о доблестных воинах и о тех событиях», – подчеркнул Евгений Томихин.

Останки советских солдат, захороненных в братской могиле в деревне Фанчуань, были обнаружены в 2004 году в районе сопки Безымянная и взяты на хранение директором музея истории боев у озера Хасан Лю Цунчжи.

В 2013 году районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Хасанского района провел торжественную церемонию захоронения останков в братскую могилу. В настоящее время представительством Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР проводится исследование архивных документов с целью установления количества и имен захороненных военнослужащих.

В ходе памятной церемонии прошло награждение директора музея Лю Цунчжи ведомственным знаком отличия Министерства обороны Российской Федерации – медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества». Награждение провел посол по особым поручениям МИД России Евгений Томихин. Он отметил, что поступок Лю Цунчжи достоин высокой оценки. Он не только сохранил останки советских воинов, обеспечил их достойное захоронение на территории созданного им музея, но и регулярно проводит работу по уходу за воинским захоронением, по его инициативе в музее проводится большая работа по популяризации подвигов советских воинов, организуются мероприятия, посвященные их памяти.