Благовещенцу, катавшему пассажиров на легком самолете, грозит штраф

Фото: vssut.sledcom.ru

Житель Благовещенска за деньги катал желающих на легком самолете «Цессна» и даже дал одному из пассажиров «порулить». За это организатора полета могут привлечь к ответственности. Следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте начали проведение доследственной проверки.

«7 июля около 14 часов в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлен факт оказания услуги 38-летним жителем города Благовещенска Амурской области по перевозке в развлекательных целях за денежное вознаграждение трех пассажиров на самолете "Цессна 182А" RA-2649G. По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка», – сообщает ведомство.

По предварительным данным, оказанные услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. Мужчина передал управление воздушным судном пассажиру, не имеющему прав управления, выполнял акробатические элементы воздушного пилотажа «горки».

Следствие выясняет причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Если вина благовещенца будет доказана, ему может грозить крупный штраф.