В Амурской области усилен контроль за ввозом свинины из Китая

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В китайской провинции Ляонин, на северо-востоке КНР, зарегистрирована первая в истории вспышка африканской чумы свиней. Информация о генотипе и генетических характеристиках вируса, вызвавшего заболевание, отсутствует.

Об этом сообщает управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области. Из официального срочного сообщения ветеринарных властей Китая следует, что дата возникновения первичного очага – 1 августа текущего года.

«Это первая вспышка африканской чумы свиней в Восточной Азии. Она вызывает настороженность, учитывая высокую плотность поголовья свиней в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Заболело и пало 47 свиней, убито и уничтожено 8 069 свиней», – сообщает амурское управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Африканская чума свиней – высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Факторы передачи возбудителя – корм, пастбища, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных. Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоящего времени не разработано, лечение запрещено. Наносит огромный экономический ущерб.

Ввиду пограничного расположения Российской Федерации и КНР существует угроза заноса заболевания на территорию Амурской области. В рамках реализации мероприятий, направленных на сохранение благополучия территории по опасным заболеваниям, усилен контроль при ввозе мяса и мясопродуктов, перевозимых пассажирами в ручной клади и багаже через все пункты пропуска пересечения государственной границы Российской Федерации. Усилены контроль ввоза мяса и мясопродуктов всеми видами транспорта, а также надзорные мероприятия по пресечению несанкционированной торговли мяса и мясопродуктов.

«Обращаем внимание гостей и жителей области, что вся продукция животного происхождения должна сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами, характеризующими территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода», – сообщает ветнадзор.