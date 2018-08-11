Трехлетнего мальчика, который гулял в Благовещенске, вернули маме

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Это произошло вечером в пятницу, 10 августа. Мальчик шел один по проезжей части улицы Строителей, взрослых рядом не было. «Я привезла его домой, вымыла, переодела. Мы ему показали игрушки, он оживился, начал заниматься. Моя соседка из 79-го дома разослала сообщения по группам, что нашелся мальчик. Люди рассказали, что знают маму Коли, она сидит с младшим ребенком, а старший в это время может гулять», – говорит Полина.

Горожанкаобратилась в полицию. В тот же день сотрудники ведомства приехали и забрали ребенка. «Выяснилось, что мама мальчика работала в огороде в своем частном доме. Отвлеклась, а в это время ребенок ушел со двора. Женщина сразу же обратилась в полицию. К счастью, мальчика встретила неравнодушная горожанка, которая оказала помощь ребенку. Его вернули домой. Полиция благодарит женщину, которая не прошла мимо маленького ребенка, находившегося на улице», – сообщили в амурском управлении МВД России.