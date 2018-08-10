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Желая отомстить брату, амурчанин убил его 4-летнего сына

Желая отомстить брату, амурчанин убил его 4-летнего сына
Фото: tambov.mk.ru

10 августа 2018 года приговором Амурского областного суда осужден 25-летний амурчанин, убивший своего 4-летнего племянника. На преступление он пошел из-за обиды на брата. Чтобы отомстить родственнику, мужчина решил лишить жизни его сына.

Судом установлено, что мужчина в конце 2017 года после освобождения из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за ранее совершенное убийство, узнал, что его брат рассказал родственникам сведения, порочащие его честь и достоинство. Обидевшись на брата, он решил отомстить ему и убить одного из его троих детей. С этой целью, зная, что брат уехал из дома на длительное время, в его отсутствие он прибыл к нему домой и попросился у сожительницы брата переночевать, на что она не возражала.

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В 3 часа ночи мужчина подошел к 4-летнему ребенку, спящему на диване, и задушил его привезенным специально для этой цели шнурком. После этого он надел на тело ребенка верхнюю одежду и выбросил из окна, в дальнейшем спрятав в вентиляционной шахте, а сам скрылся.

В судебном заседании он признал свою вину в совершении преступления в полном объеме, однако указал, что не планировал убивать ребенка, почему это сделал – пояснить не смог, сославшись на наличие у него, по его мнению, психического расстройства.

Вместе с тем, в отношении осужденного проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, что психическими заболеваниями, лишающими возможности руководить своими действиями, он не страдает. Исследованные судом доказательства в их совокупности свидетельствуют о том, что преступление было спланировано заранее.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщает областная прокуратура.

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#дети #криминал #происшествия #суды


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Комментарии
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  • Леонид 67

    Леонид 67
    1 час назад

    И всё таки, нужно отменять мораторий на смертную казнь, тем более в наше "смутное" время. Сейчас ему 25... Два убийства. Сколько он протянет ещё???... А государство, на денюшки налогоплательщиков, будет его содержать, поить-кормить, одевать-обувать... А так, как говорится, "Нету тела, нету дела...".

  • Belka_89

    Belka_89
    1 час назад

    Знал на что шел, знал что получит ПЖ. Как говорится сказочный д-б..

  • Я сама

    Я сама
    58 минут назад

    Леонид 67

    И всё таки, нужно отменять мораторий на смертную казнь, тем более в наше "смутное" время. Сейчас ему 25... Два убийства. Сколько он протянет ещё???... А государство, на денюшки налогоплательщиков, будет его содержать, поить-кормить, одевать-обувать... А так, как говорится, "Нету тела, нету дела...".



    +++++

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