Администрация Белогорска ищет клининговые компании, чтобы подготовить ФОК к открытию

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Физкультурно-оздоровительный комплекс Белогорска готовится к генеральной уборке. Клининг станет одним из заключительных этапов, означающих завершение строительно-монтажных работ. Привлечь к уборке здания площадью около 10 тысяч квадратных метров после основного строительства планируется не только специализированные организации, но и общественность.

По поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова, общестрой планируется завершить в срок, ко 2 сентября. Уже с 18 августа начнется влажная и сухая уборка всех помещений корпуса Б. Выполнят ее технические работники муниципальных учреждений и предприятий. Их обеспечат необходимым для уборки хозматериалом.

«Начиная с 25 августа, в уборке ФОКа будут задействованы волонтеры, общественность. Проходить она будет в ежедневном режиме. Порядок, время уборки, графики будут озвучены позднее, – отметила начальник управления физкультуры и спорта города Ольга Саяпина. – Однако без привлечения организации, специализирующейся на мойке оконных витражей больших площадей на высоте довольно сложно. Стоит задача привести в порядок окна в игровом зале площадью 1,3 тысячи квадратных метров, в бассейнах и других помещениях. Поэтому приглашаем к сотрудничеству клининговые компании Амурской области. Обращаться в управление физкультуры и спорта по телефону в рабочее время 8(416-41) 2-59-81».

Вместе с тем, опыт организации субботников на новых объектах, готовящихся к сдаче в эксплуатацию в Белогорске уже есть. В конце августа 2011 года генеральную уборку белогорцы проводили в только что построенном здании школы искусств. На призыв помочь подготовить образовательное учреждение к открытию откликнулись тогда порядка 60 человек, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.