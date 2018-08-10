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10августа
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сегодня, 19:45 2

В Свободном начали праздновать день рождения города

В Свободном начали праздновать день рождения города

В Свободном 10 августа начались праздничные мероприятия, посвященные дню образования города. Традиционная церемония возложения цветов прошла в 10:00 у памятника основания города Свободного на площади имени Лазо. Участие в ней приняли исполняющий обязанности главы администрации города Свободного, депутаты, руководители предприятий и горожане.

Также сегодня состоялись встреча исполняющего обязанности главы администрации Свободного с почётными жителями города, церемония чествования жителей города за выдающиеся заслуги, чествование победителей и призеров спартакиады городов Амурской области. Звания почётного жителя города Свободного удостоен действующий председатель городского совета народных депутатов Валентин Крук.

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Основная масса мероприятий пройдет завтра, 11 августа. В 07:30 будет дан старт велопробегу, а в 8 часов утра на стадионе «Локомотив» состоится «Утренняя зарядка с мэром». В течение всего дня на территории Городского парка будет проходить фотовыставка «Город через объектив», все желающие смогут обменяться книгами и посетить библиокафе.

Будут организованы игры для детей и детская дискотека. С 15:00 на перекрестке улиц Карла Маркса – Ленина запланировано проведение уличного караоке, ставшего традиционным. Здесь же в 17:00 состоится флешмоб с участием молодежи.

Завершится празднование в 22:00 праздничным фейерверком, сообщает областное правительство.

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#праздники #Свободный


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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Раньше в этом городе Памятник как-бы на кладбище стоял (на площади такое есть) и к возложению шли мимо могил, а сейчас, как я поняла по фото, сделали реконструкцию, переделали подход к памятнику с центральной улицы? Молодец, новый глава В.Константинов!

  • Я сама

    Я сама
    41 минута назад

    Крук - почетный житель Свободного??? Кто додумался так унизить свободненцев??? Кто голосовал за присвоение ему этого звания??? Весь город был ПРОТИВ!!! Однако, всё - как всегда, сделали по-своему((( Когда ж пусть просто уважаемыми, а фиг с ним, не почетными, будут сами свободненцы, которые - НИ ОДИН!, не высказались "ЗА" под статьёй в Зейских огнях с предложением голосовать за присвоение Круку этого звания(((

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