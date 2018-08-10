В Свободном начали праздновать день рождения города
В Свободном 10 августа начались праздничные мероприятия, посвященные дню образования города. Традиционная церемония возложения цветов прошла в 10:00 у памятника основания города Свободного на площади имени Лазо. Участие в ней приняли исполняющий обязанности главы администрации города Свободного, депутаты, руководители предприятий и горожане.
Также сегодня состоялись встреча исполняющего обязанности главы администрации Свободного с почётными жителями города, церемония чествования жителей города за выдающиеся заслуги, чествование победителей и призеров спартакиады городов Амурской области. Звания почётного жителя города Свободного удостоен действующий председатель городского совета народных депутатов Валентин Крук.
ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ
и развития интеллекта
Методика Шамиля Ахмадуллина
и понимания в 2-8 раз! Всего за 10 занятий
или вернем деньги!
Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания
и запоминания всего за 10 занятий или вернем деньги
Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания и запомнинаия всего за 10 занятий или вернем деньги
Основная масса мероприятий пройдет завтра, 11 августа. В 07:30 будет дан старт велопробегу, а в 8 часов утра на стадионе «Локомотив» состоится «Утренняя зарядка с мэром». В течение всего дня на территории Городского парка будет проходить фотовыставка «Город через объектив», все желающие смогут обменяться книгами и посетить библиокафе.
Будут организованы игры для детей и детская дискотека. С 15:00 на перекрестке улиц Карла Маркса – Ленина запланировано проведение уличного караоке, ставшего традиционным. Здесь же в 17:00 состоится флешмоб с участием молодежи.
Завершится празднование в 22:00 праздничным фейерверком, сообщает областное правительство.
Просмотров всего: 149