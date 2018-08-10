В Приамурье изъяли более 70 килограммов хлебобулочных и кондитерских изделий

Управление Роспотребнадзора по Амурской области продолжает осуществлять контроль за качеством и безопасностью кондитерских и хлебобулочных изделий. По итогам первого полугодия 2018 года из торговой сети изъято 30 партий хлебобулочных и кондитерских изделий общей массой более 70 килограммов.

При проведении проверочных мероприятий основными причинами снятия продукции с реализации послужили нарушение условий и сроков реализации, нарушение требований законодательства о техническом регулировании в отношении маркировки, не соответствие изделий требованиям нормативных документов по результатам лабораторного исследования.

За первое полугодие 2018 года проведены лабораторные исследования 43 проб хлебобулочных и кондитерских изделий по санитарно-химическим показателям – все пробы соответствуют действующим гигиеническим нормативам. 152 пробы исследованы по микробиологическим показателям, при этом шесть проб не соответствуют действующим гигиеническим нормативам.

191 проба исследована по физико-химическим показателям – отклонений не выявлено, 103 пробы – по радиологическим показателям и шесть проб на наличие ГМО – отклонений не выявлено, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.