Благовещенка ищет родителей маленького мальчика, гулявшего по проезжей части

Жительница Благовещенска вечером 10 августа обнаружила ребенка, гулявшего одного по проезжей части. По словам девушки, мальчику на вид около трех лет, он был весь мокрый, никого из взрослых рядом не было. Благовещенка забрала ребенка к себе домой.

«Я ехала по улице Строителей по направлению к дому 68, я там живу. Увидела, как он шел посредине дороги совсем один. Весь холодный, мокрый. Я спросила у него, как его зовут и где он живет. Но он не смог сказать .Поспрашивала у малышни во дворах, никто его не знает. В итоге увезла его к себе домой, помыла, переодела», – рассказала благовещенка Полина.

Девушка добавила, что сразу обратилась в полицию, стражи порядка пообещали в ближайшее время приехать и забрать ребенка. Но горожанка надеется, что отыскать родителей мальчика получится раньше.

Все, кто узнал ребенка на фотографии, могут позвонить по номеру девушки, нашедшей ребенка: 8-924-441-51-71.