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сегодня, 19:05 8

Благовещенка ищет родителей маленького мальчика, гулявшего по проезжей части

Благовещенка ищет родителей маленького мальчика, гулявшего по проезжей части

Жительница Благовещенска вечером 10 августа обнаружила ребенка, гулявшего одного по проезжей части. По словам девушки, мальчику на вид около трех лет, он был весь мокрый, никого из взрослых рядом не было. Благовещенка забрала ребенка к себе домой.

«Я ехала по улице Строителей по направлению к дому 68, я там живу. Увидела, как он шел посредине дороги совсем один. Весь холодный, мокрый. Я спросила у него, как его зовут и где он живет. Но он не смог сказать .Поспрашивала у малышни во дворах, никто его не знает. В итоге увезла его к себе домой, помыла, переодела», – рассказала благовещенка Полина.

Девушка добавила, что сразу обратилась в полицию, стражи порядка пообещали в ближайшее время приехать и забрать ребенка. Но горожанка надеется, что отыскать родителей мальчика получится раньше.

Все, кто узнал ребенка на фотографии, могут позвонить по номеру девушки, нашедшей ребенка: 8-924-441-51-71.

Просмотров всего: 1313

#дети


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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Сейчас родители еще обвинят девушку в похищении ребенка.

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    а если бы мужичок подобрал? то лет на 20

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    не оставлять же ребёнка на улице-надо строго спросить с родителей

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Братеев1

    не оставлять же ребёнка на улице-надо строго спросить с родителей



    И вот объявляется его мамаша и начинает орать, что ее ребенка украли. А потом доказывай, что ты не верблюд. Может поэтому дети в лесу или в полях и замерзают, что их никто не подбирает, ибо себе дороже? Законы у нас такие...

  • Леонидова

    Леонидова
    57 минут назад

    а мамаша тварь где нибудь пьяная валяется...

  • Неферти.

    Неферти.
    55 минут назад

    Малыша забрали полицейские.

  • Myxira

    Myxira
    42 минуты назад

    DimonS

    Братеев1

    не оставлять же ребёнка на улице-надо строго спросить с родителей



    И вот объявляется его мамаша и начинает орать, что ее ребенка украли. А потом доказывай, что ты не верблюд. Может поэтому дети в лесу или в полях и замерзают, что их никто не подбирает, ибо себе дороже? Законы у нас такие...



    "Волков бояться - в лес не ходить" - знаете?

  • belka717

    belka717
    10 минут назад

    DimonS

    Братеев1

    не оставлять же ребёнка на улице-надо строго спросить с родителей



    И вот объявляется его мамаша и начинает орать, что ее ребенка украли. А потом доказывай, что ты не верблюд.

    А почему бы этой девушке не вызвать полицию сразу, когда она опрашивала мальчика. Тогда бы и мамаше не пришлось кричать, что её сына украли - дети на площадке подтвердили бы ситуацию. Считаю, что не надо было вести домой мальчика, теперь, действительно, на неё повесят всех собак.

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