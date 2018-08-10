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10августа
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сегодня, 18:55 6

В Приамурье хотят зарегистрировать подгруппу для проведения референдума по пенсионной реформе

В Приамурье хотят зарегистрировать подгруппу для проведения референдума по пенсионной реформе
Фото: eadaily.com

В Амурской области собираются зарегистрировать подгруппу, которая войдет в состав инициативной группы страны для проведения общероссийского референдума по пенсионной реформе. Для регистрации подгруппы необходимо провести собрание.

По федеральному закону, чтобы процедура референдума была реализована, должна быть образована инициативная группа, которая состоит как раз из региональных подгрупп. И если таких подгрупп не будет не будет и референдума. Причем необходимо, чтобы такие подгруппы были зарегистрированы как минимум в половине субъектов РФ.

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Как сообщили в избирательной комиссии Амурской области, к ним поступило уведомление от трех амурчан о проведении собрания участников референдума для решения вопроса об образовании региональной подгруппы Приамурья.

«Уведомление оформлено в соответствии с требованиями закона. Вопрос который они планируют выносить на референдум и который планируют утвердить на собрании касается пенсионной реформы», – сообщили в амурском облизбиркоме.

Мероприятие пройдет 15 августа. Войти в региональную подгруппу, согласно закону, должны не менее 100 человек с пропиской в Амурской области. Их подписи в протоколе будут заверяться нотариально.

Присутствовать на собрании будут и представители амурского облизбиркома.

После проведения собрания в избирком должно поступить ходатайство о регистрации региональной подгруппы. На проверку документов дается 15 дней. Еще 10 дней ЦИК будет проверять, соответствует ли вопрос подгруппы относительно референдума требованиям закона.

Чтобы инициативная группа по проведению референдума была зарегистрирована в ЦИК должно пройти 2 месяца со дня регистрации первой региональной подгруппы. По сообщениям СМИ, таких региональных подгрупп уже зарегистрировано несколько. Они предполагают вынести вопрос о запрете на изменение пенсионного возраста.

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    что то много групп развелось

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Братеев1что то много групп развелось


    Это нужная группа. Хуже будет, если отряды и соединения начнут образовываться.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    Прочитал и ничего не понял. Кто референдум организует? Какой рейерендум. Что за дичь я прочел. Хоть бы писали ровно

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Антон МакаровПрочитал и ничего не понял. Кто референдум организует? Какой рейерендум. Что за дичь я прочел. Хоть бы писали ровно


    Видимо, это вам не нужно, не забивайте голову.

  • full

    full
    1 час назад

    Какая группа? Уже же сказано - россиянам не свойственно такое развитие интеллекта, которое позволит рассуждать о пенсионном вопросе.

  • Леонид 67

    Леонид 67
    50 минут назад

    Не пойму, для ещё наш изберком в течении 10 дней будет проверять,соответствует ли вопрос референдума требованиям закона. Уже же в Москве ВСЁ проверили,ВСЕ соответствует... Время протянут, а потом скажут: "Ой, а мы , не успели..."...

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