Благовещенец рассказал об отце, воевавшим в качестве китайского добровольца

В эти дни отмечается 65-я годовщина окончания Корейской войны. Конфликт между Северной и Южной Кореей длился с 1950 по 1953 годы. Полвека информация об участии советских летчиков в этой войне была секретной. Воевали и амурчане. Об этом рассказал потомок одного из них, живущий в Благовещенске.

Родные продолжают собирать информацию о них по крупицам и даже написали книгу. «МиГ-15 – один из первых реактивных самолетов. При взлете он сначала отрывает переднее колесо, потом пошел вверх», – рассказывает Александр Семенов.

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На таком самолете во время Корейской войны воевал его отец, летчик-испытатель Дмитрий Семенов. В его архиве содержатся уникальные документы. Это оригиналы летных журналов, в которых отмечены все вылеты и количество сбитых вражеских самолетов. С февраля по июль 1953 года летчик Семенов совершил 38 боевых вылетов, участвовал в 13 воздушных боях и сбил как минимум два реактивных истребителя.

Всего два амурских пилота участвовали в Корейской войне. Информация о советских бойцах была секретной на протяжении около 50 лет. «Отец, конечно, не любил рассказывать. И мать тоже – не любили они рассказывать про войну, ни в какую не хотели вспоминать», – говорит Александр Дмитриевич. В 1945 году, после разгрома Японии, Корейский полуостров был поделен на две зоны: Северную и Южную. Север заняли советские войска, Юг – американские. В 1950-м конфликт между республиками перерос в гражданскую войну. Подключились Китай и СССР. Известно, что Дмитрий Семенов, как и другие советские бойцы, воевал в китайской форме.

«Когда наших летчиков отправляли, забирали у них все документы, переодевали в китайскую форму, они были китайскими добровольцами. В этой войне впервые применили напалм. Вот почему наших и послали. Наших летчиков послали охранять небо над КНДР», – продолжает сын летчика-истребителя майора ВВС СССР Дмитрия Семенова.

До Корейской войны Дмитрий Семенов участвовал в Великой Отечественной войне. Его сын рассказывает, что воевать в Корее отцу было не легче. За годы войны американская авиация сбросила на территорию Кореи практически столько же бомб, сколько за время Второй мировой сбросила на Германию и Японию. Об этих событиях сын советского героя вместе с писателем и врачом Станиславом Сахончиком написали книгу под названием «Пилоты забытой войны». В 70-х Станислав Сахончик служил рядом с аэродромом Сухая Речка в Приморском крае, который в 1950-м атаковали американские истребители.

Работа над книгой заняла около года. «Хорошо, что интернет есть. Там нашлась информация про аэродромы, про Сухую Речку, про то, как американцы до корейской войны атаковали наш аэродром и это послужило поводом началом корейской войны – то есть, стало поводом того, что наши стали отправлять наших на корейскую войну», – объясняет Александр Дмитриевич.

В книге есть истории про советских летчиков того времени, в том числе и про Дмитрия Семенова. После окончания войны он был уволен в запас и начал работать в Благовещенском аэропорту старшим диспетчером. Через семь лет работы в гражданской авиации Семенов был вынужден уволиться. Он не дал упасть пассажирскому самолету с сотней пассажиров на борту. При этом был вынужден нарушить инструкцию. Скомандовал посадить самолет на военный аэродром Завитинска, а это было запрещено. «Летчики передали, что у самолета отказал двигатель, а он, будучи военным, знал, что это такое. Взял на себя ответственность и приказал принять этот самолет военным. А они не хотели принимать. Тогда он сказал, что это правительственный рейс», – сообщает сын майора Дмитрия Семенова.

За участие в Корейской войне майор Семенов получил награды: Орденами Красного Знамени, Орден Красной Звезды и Орден Дружбы народов Китая и СССР. Удостоверение к медали подписал сам Мао Цзэдун. Долгое время амурскому пилоту приходилось прятать ее. Сын летчика Семенова собирается продолжить поиск сведений о пилотах той войны. Он хочет, чтобы о подвигах героев корейского конфликта в Амурской области помнили и знали. Поэтому самое дорогое – форму своего отца – он передал в музей.