В Тынде на главной сцене «митинговало» ростовое чучело

Фото: gazeta-bam.ru

На главной сцене Тынды неизвестные установили чучело в человеческой рост с лозунгом «Нам митинг разрешили». Свидетелями необычной картины стали горожане проходившие утром пятницы, 10 августа, по площади 25-летия БАМа.

Кукла была одета в смирительную рубашку. На ней были две надписи: «Палата №6» и «Пора к своим». Рядом с чучелом на белой материи красными буквами было выведено: «Нам митинг разрешили».

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Как сообщает газета «БАМ», судя по узнаваемому изображению лица, данный образ был посвящен одному из кандидатов на пост мэра города Тынды. Это изображение, указывающее на конкретного человека в издании заштриховали.

Судя по официальным данным на сайте областной избирательной комиссии Приамурья, из 10 желающих побороться за место главы города Тынды, шестеро из предвыборной гонки уже выбыли. Им было отказано в регистрации.

В качестве кандидатов на кресло градоначальника зарегистрированы пятеро: Сергей Гуляев, Иван Железняков, Марина Михайлова, Юрий Новак и Юрий Шаталов.