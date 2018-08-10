В Подмосковье скончалась трёхлетняя девочка из-за выпитых таблеток

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Два ребёнка в Подмосковье отравились таблетками из сумки бабушки. В результате трёхлетняя девочка скончалась, а за жизнь четырёхлетнего мальчика врачи продолжают бороться.

9 августа в дачном доме в Подмосковье были обнаружены без сознания двое детей трёх и четырёх лет. Приехавшая на место скорая, после проведения реанимации, констатировала смерть трёхлетней девочки, а второй ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с тяжёлым отравлением. По данному факту организована доследственная проверка.

«По предварительным данным, дети находились на дачном участке с мамой, бабушкой и двумя малолетними сестрами. Воспользовавшись моментом отсутствия взрослых в комнате, они открыли молнию сумки бабушки и достали оттуда таблетки, после чего употребили их», – сообщает прокуратура Московской области.

Следователи проверили семью, она является благополучной. В настоящий момент проводится судмедэкспертиза, и иные проверочные мероприятия. За жизнь мальчика продолжают бороться, сообщает РИА Новости.