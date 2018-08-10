Амурские районы научат заинтересовывать инвесторов

Фото: www.invest-rating.ru

В правительстве Амурской области состоялось заседание коллегии министерства экономического развития. Первый зампред правительства обсудила с представителями муниципальных образований развитие инвестиционной привлекательности региона.

«Муниципалитеты на данный момент слабо погружены в тему развития бизнеса на местах. Для решения этой проблемы каждый район и город области до конца погрузят в новые веяния и тенденции в работе с инвесторами. Ведь база развитие всего региона начинается с каждого района», – отметила министр экономического развития региона Людмила Старкова.

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Как сообщает инвестиционный портал Амурской области, для оценки работы с бизнесом внедрен муниципальный инвестиционный стандарт. Теперь районы Амурской области, как и субъекты страны, соревнуются друг с другом в привлечении предпринимателей. По результатам реализации стандарта в районах области составят рейтинг инвестиционно привлекательных территорий. Пятерке «проблемных» муниципалитетов организуют обучение и бизнес-миссию с членами правительства и Агентства по привлечению инвестиций.

Одним из критериев рейтинга является информация для инвестора. Как ранее отметил временно исполняющий обязанности губернатора Приамурья Василий Орлов, информация на сайтах муниципальных образований разрозненна и не всегда системна. Сайты некоторых муниципалитетов разработаны еще 10–15 лет назад и уже не соответствуют современным требованиям подачи информации.

Для решения этой проблемы в Агентстве по привлечению инвестиций разработали сервис «Муниципальные кабинеты» с информацией для инвесторов. «Этот сервис поможет привлечь внимание к потенциалу районов и упростит получение информации на муниципальном уровне. Инвестор сможет подробно ознакомиться как с регионом, так и с инвестиционным потенциалом каждого муниципального образования, выбрать проект и площадку на конкретной территории», – рассказал директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

Полноценный запуск платформы запланирован на сентябрь. В ближайшее время для глав районов Амурской области организуют семинар, на котором научат, как пользоваться и наполнять платформу.

Работа с муниципалитетами началась еще в прошлом, 2017 году. На форсайт-форуме «Шаги успеха» эксперты по брендингу территорий учили, как себя презентовать. На площадке предприниматели и главы городов и районов области обсуждали меры по улучшению делового климата. По итогам мероприятия они собрали предложения по улучшению инвестиционного климата в районах.