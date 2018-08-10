Косплей-фестиваль, «Оранжевый мяч», танцевальный JamSession: выходные в Благовещенске

Фото: Pinterest

В эти выходные дни в Благвоещенске проведут косплей-фестиваль и организуют танцевальный JamSession. Также в городе пройдут соревнования «Оранжевый мяч» и молодёжный квест «Физрук». Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти субботу и воскресенье.

Суббота, 11 августа

В Доме ремесел в 12:00 откроется персональная выставка мастера декоративно-прикладного искусства Людмилы Дымченко «Бисерная благодать». Экспонаты выставки – иконы, рушники, вазы, украшения, предметы интерьера.

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Также в этот день в «Старом городе» ТРЦ «Острова» пройдет косплей-фестиваль. В областном центре соберутся любители фэнтези, аниме и комиксов. В рамках мероприятия планируется дефиле сказочных персонажей, зоны настольных игр и народных умельцев. Также организаторы обещают сделать фотозону, где все желающие смогут запечатлеть себя с Малифисентой и Ядовитым Плющом. Время проведения: с 15:00 до 18:00.

Дом ремесел в 10:00 приглашает на следующие мастер-классы: по керамике, по народной кукле, в технике бисероплетение. Необходима предварительная запись.

На площади ОКЦ состоится мероприятие «Заводные выходные», посвященное 160-летию Амурской области. В рамках мероприятия в 18:00 начнется фестиваль «Зумбы».

В 10:00 состоится городское спортивно-массовое мероприятие День здоровья «Оранжевый мяч». К участию допускаются команды разных возрастных категорий (состав команды – 4 человека).

В 17:00 на стадионе «Спартак» начнется футбольный матч клуба «Благовещенск» с командой «Сахалин».

В рамках фестивального движения «Культурный город на Набережной» у Триумфальной арки с 18:00 до 21:00 будет работать «Аллея мастеров»; у ротонды с 18:00 до 19:00 состоится выступление фольклорного ансамбля «Сударушки», с 19:00 до 20:00 пройдет выступление солистов детской эстрадно-джазовой студии при концертном оркестре Amur Jazz Band, с 20:00 до 21:00 выступит скрипачка Ольга Носач; в переулке Уралова с 18:00 до 21:00 пройдет городская акция «Всем на свете нужен дом»; в районе пограничника с собакой с 19:00 до 21:00 выступит семейный дуэт Зайцевых.

Воскресенье, 12 августа

В рамках проекта «Культурный город на Набережной» у Триумфальной арки с 17:00 до 19:00 состоится выступление группы R.O.N.D.O. Ребята исполнят каверы на песни разных исполнителей. С 19:00 до 21:00 там же пройдет первый танцевальный JamSession. Жители и гости города смогут насладиться импровизацией городских танцоров в стиле Hip-hop и Dancehall. А с 17:00 до 21:00 у арки будут работать маркеты. Молодые предприниматели представят свои товары для молодежи, которые также можно будет приобрести.

Также на набережной у ротонды с 17:00 до 20:00 состоится выступление шоу-театра «Котовасия», с 18:00 до 21:00 будет работать выставка работ художника Гоменюка; у Триумфальной арки с 18:00 до 21:00 будет работать «Аллея мастеров».

Также в этот день молодые поэты прочтут стихи, художники научит желающих азам живописи, а писатель расскажет о неизвестных достопримечательностях города. Программа начнется возле бронекатера с 18:00. В течение часа, до 19:00, молодые благовещенские поэты, приглашенные ресурсным центром «Диалоги», прочтут стихотворения собственного сочинения. К процессу может присоединиться любой желающий: на площадке для поэтов работает «открытый микрофон». В это же время библиотечная система предлагает посетить арт-площадку, где известный благовещенский поэт и художник Николай Романович Левченко обучит всех желающих азам живописи.

С 19:00 до 20:00 в районе бронекатера пройдет открытый лекторий «Триумфальная арка и другие достопримечательности города Благовещенска». Известный благовещенский журналист, писатель Валентина Петровна Кобзарь расскажет горожанам о тех достопримечательностях, о которых, возможно, слушатели и не подозревали. На протяжении вечера действует акция «буккроссинг». Здесь можно выбрать любую понравившуюся книгу и забрать ее себе – абсолютно бесплатно.

Дом ремесел в этот день приглашает на мастер-класс в технике бисероплетение. Начало в 10:00.

В 15:00 на площади имени Ленина состоится молодёжный квест «Физрук». К участию в соревнованиях приглашаются команды по пять человек. Возраст участников – 14 лет и старше. Молодым людям предлагают познакомиться с олимпийскими видами спорта, проверить свое физическое состояние и выиграть ценные призы.

В 17:00 в парке Дружбы начнется мероприятие «Заводные выходные», посвященное 160-летию Амурской области.