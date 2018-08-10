Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:50 2

Забайкальцу, опустошившему бак тепловоза в Приамурье, грозит уголовная ответственность

Забайкальцу, опустошившему бак тепловоза в Приамурье, грозит уголовная ответственность
Фото: www.kolomnadiesel.com

В Тынде будут судить 24-летнего жителя Иркутской области. На железнодорожной станции Хани молодой человек слил из тепловоза 400 литров дизельного топлива.

Следователи Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте окончили расследование уголовного дела по факту хищения. В ходе предварительного следствия установлено, что 24-летний житель Иркутской области, воспользовавшись отсутствием локомотивной бригады, проник в тепловоз, находившийся на прогреве на станции Хани Байкало-Амурской магистрали. Молодой человек слил топливо при помощи шланга в две 200-литровые емкости в своем грузовике и скрылся. Ущерб составил около 14 тысяч рублей.

Сотрудники Тындинской транспортной полиции задержали злоумышленника в поселке Новая Чара. Парень признался, что похитил топливо для личных целей. Стражи правопорядка изъяли похищенное. Как уточняют правоохранители, в настоящее время обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.

Тем не менее, ему грозит ответственность за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Просмотров всего: 745

#закон #криминал #суды #транспорт #Тында


Происшествия 3

Желая отомстить брату, амурчанин убил его 4-летнего сына
В России и мире

Сотрудница салона сотовой связи оплатила жильё незаконным способом
Происшествия 3

Амурскую чиновницу оштрафовали за гибель ребенка в приемной семье
Общество 4

Искать потенциально опасные части ракет в Приамурье будут более эффективные беспилотники
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Adolf

    Adolf
    36 минут назад

    400 литров - это "опустошил бак"? да вы знаете какой объем бака в тепловозе?

  • full

    full
    13 минут назад

    А почему судить собрались не в Якутии, а в Тынде?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь