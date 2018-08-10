Забайкальцу, опустошившему бак тепловоза в Приамурье, грозит уголовная ответственность

Фото: www.kolomnadiesel.com

В Тынде будут судить 24-летнего жителя Иркутской области. На железнодорожной станции Хани молодой человек слил из тепловоза 400 литров дизельного топлива.

Следователи Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте окончили расследование уголовного дела по факту хищения. В ходе предварительного следствия установлено, что 24-летний житель Иркутской области, воспользовавшись отсутствием локомотивной бригады, проник в тепловоз, находившийся на прогреве на станции Хани Байкало-Амурской магистрали. Молодой человек слил топливо при помощи шланга в две 200-литровые емкости в своем грузовике и скрылся. Ущерб составил около 14 тысяч рублей.

Сотрудники Тындинской транспортной полиции задержали злоумышленника в поселке Новая Чара. Парень признался, что похитил топливо для личных целей. Стражи правопорядка изъяли похищенное. Как уточняют правоохранители, в настоящее время обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.

Тем не менее, ему грозит ответственность за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».