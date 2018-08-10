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10августа
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сегодня, 16:40 0

Сотрудница салона сотовой связи оплатила жильё незаконным способом

Сотрудница салона сотовой связи оплатила жильё незаконным способом
Фото: vk.com

В Ставрополе молодая женщина, работающая в салоне сотовой связи, решила необычным способом добыть деньги на оплату съемной квартиры. Теперь женщине грозит тюремный срок.

Сотрудница салона воспользовалась своим служебным положением и присвоила себе два телефона известных марок. После женщина сдала их в ломбард по заниженной стоимости, а вырученной суммой расплатилась с хозяином съёмного жилья. Оставшиеся деньги с продажи техники женщина потратила на приобретения продуктов.

Пропажу двух телефонов обнаружил руководитель отдела сотовой связи в ходе учёта. Общую сумму нанесённого ущерба оценили более чем в 35 000 рублей.

Сотрудница призналась в содеянном преступлении. В отношении неё возбуждено уголовное дело, ей грозит реальный срок лишения свободы, сообщает «Лента.ру».

Схожий случай произошёл в Ижевске. 26-летний молодой человек расплатился деньгами за продажу чужого фотоаппарата. Мошенник взял фотоаппарат в аренду на пару дней, но по истечении срока договорённостей не стал возвращать технику владельцу. Он отнёс фотоаппарат в ломбард, а вырученными деньгами оплатил аренду жилья. Молодого человека задержали сотрудники полиции.

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#криминал #происшествия


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