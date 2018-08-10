В Благовещенске для инвалидов устроили праздник и катание на теплоходе (фото)

В пятницу, 10 августа, в Благовещенске провели День отдыха инвалидов. Праздничная программа прошла в Городском парке. Здесь провели концерт и выставку урожая, а потом участников мероприятия прокатили по Амуру на теплоходе.

«Мы проводим День отдыха инвалидов каждый год, но в этот раз он приурочен к 30-летию Всероссийского общества инвалидов. Мы поощрим всех председателей первичных общественных организаций и руководителей клубов, активистов», – рассказала председатель Благовещенской городской организации Амурской областной организации инвалидов «Всероссийской общество инвалидов» Любовь Славецкая.

К участникам мероприятия обратились представители администрации города и городской думы, руководитель управления культуры, представители соцзащиты, выступят творческие коллективы общества инвалидов.

Также провели традиционную выставку композиций и поделок, созданных из овощей и ягод, выращенных инвалидами, и природных материалов.