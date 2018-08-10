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10августа
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сегодня, 16:15 0

В Приамурье в мясе обнаружили сальмонеллез

В Приамурье в мясе обнаружили сальмонеллез
Фото: biz.censor.net.ua

В управления Роспотребнадзора по Амурской области отчитались о проверках мяса и мясных продуктов в первом полугодии 2018 года. В частности, в одной пробе было выявлено не соответствие гигиеническим нормативам по патогенным микроорганизмам, а именно сальмонеллезу.

По сообщению ведомства, в первом полугодии специалисты управления в рамках надзора за безопасностью мясной продукции проверили 80 предприятий. Было проведено более 400 лабораторных исследований мясной продукции на санитарно-химические, физико-химические, бактериологические, паразитологические показатели, а также на содержание ГМО, антибиотиков, радиоактивных веществ.

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По результатам лабораторного контроля 3 пробы не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в том числе по патогенным микроорганизмам – в одной пробе обнаружен сальмонеллез. По остальным показателям отклонений от гигиенических нормативов не выявлено.

По результатам проверок из оборота изъято 57 партии мясной продукции общим весом 275 килограммов. Выданы предписания о приостановке реализации продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам, а также о разработке программ мероприятий по предотвращению вреда.

Специалисты советуют покупать мясную продукцию в торговых предприятиях, где есть холодильное оборудование. При покупке товара в упаковке, необходимо проверять ее целостность, а также наличие необходимой информации: об изготовителе, составе продукта, дате изготовления и сроке годности, условиях хранения и так далее.

Цвет продукта должен быть однородным, без слишком сильного аромата специй, так как таким образом недобросовестные производители могут маскировать некачественный продукт.

Предпочтение следует отдавать мясу свежему продукту, а не замороженному, так как в этом случае проще оценить его цвет, запах и консистенцию.

По требованию покупателя продавец обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие товара заявленным требованиям: декларацию о соответствии товара, с указанием регистрационного номера, срока действия, сведений об органах выдавших или зарегистрировавших.

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#жизнь #здоровье #производство #торговля


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