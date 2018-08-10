Артисты из России и Китая устроили концерт дружбы в Благовещенске

Несколько коллективов юных артистов из России и Китая встретились на сцене Амурского областного дома народного творчества в Благовещенске. Танцоры и музыканты приняли участие в совместном концерте, посвященном российско-китайской дружбе.

«Катюша» в Китае – такой же русский бренд, как матрешка или балалайка. Но услышать, как он звучит на хулусы – большая редкость. Хулусы – это традиционный китайский инструмент, состоящий из бамбуковых трубок и высушенной тыквы-горлянки. Игру на этом инструменте, а также на старинных китайских гуслях гучжене, показали юные артисты из провинции Шаньси. В их 12-миллионном городе Сиань работает большой региональный телецентр, в котором есть музыкальная школа, где преподают вокал, танцы и исполнительское и театральное искусство. Свое мастерство ребята показывают в телевизионных программах и на гастролях, как например, в Благовещенске. Кстати, в России дети оказались впервые.

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Российскую часть программы представили хореографический ансамбль «Мы» Амурского областного Дома народного творчества, танцевально-спортивный клуб «Эриданс», а-капелла студия Round7 и хореографическая студия «Непоседы» центра досуга Грибского сельсовета Благовещенского района. Они показали народное и современное творчество. И по уровню мастерства в долгу не остались.

По окончании концерта солистки ансамбля «Мы» дали китайским артистам мастер-класс по самому русскому танцу – «Калинке». В пляс пустились все, даже малыши. Уже потом юные китайские танцоры признались, что русский пляс освоить было непросто, а самым сложным движением оказалась «ковырялочка» – специальные удары ногами. Но веселье перекрывало все.

«Интересно было очень! Некоторые прямо с лету схватывали все движения. Мне понравилось быть в роли педагога. У меня была одна девочка, она с таким восхищением на меня смотрела, как будто я для нее объект неизученный. Любовалась мной», – по очереди рассказывают юные амурские артистки.

После танцевального мастер-класса гостей из Поднебесной научили плести обереги на удачу, здоровье и счастье. Кстати, телеверсию благовещенского концерта увидит вся провинция Шэньси, а это 37 миллионов зрителей.