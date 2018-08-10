Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:46 0

Артисты из России и Китая устроили концерт дружбы в Благовещенске

Артисты из России и Китая устроили концерт дружбы в Благовещенске

Несколько коллективов юных артистов из России и Китая встретились на сцене Амурского областного дома народного творчества в Благовещенске. Танцоры и музыканты приняли участие в совместном концерте, посвященном российско-китайской дружбе.

«Катюша» в Китае – такой же русский бренд, как матрешка или балалайка. Но услышать, как он звучит на хулусы – большая редкость. Хулусы – это традиционный китайский инструмент, состоящий из бамбуковых трубок и высушенной тыквы-горлянки. Игру на этом инструменте, а также на старинных китайских гуслях гучжене, показали юные артисты из провинции Шаньси. В их 12-миллионном городе Сиань работает большой региональный телецентр, в котором есть музыкальная школа, где преподают вокал, танцы и исполнительское и театральное искусство. Свое мастерство ребята показывают в телевизионных программах и на гастролях, как например, в Благовещенске. Кстати, в России дети оказались впервые.

ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ

и развития интеллекта

Методика Шамиля Ахмадуллина

Увеличим скорость чтения
и понимания в 2-8 раз! Всего за 10 занятий
или вернем деньги!

Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания
и запоминания всего за 10 занятий или вернем деньги

Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания и запомнинаия всего за 10 занятий или вернем деньги

Узнать больше

Российскую часть программы представили хореографический ансамбль «Мы» Амурского областного Дома народного творчества, танцевально-спортивный клуб «Эриданс», а-капелла студия Round7 и хореографическая студия «Непоседы» центра досуга Грибского сельсовета Благовещенского района. Они показали народное и современное творчество. И по уровню мастерства в долгу не остались.

По окончании концерта солистки ансамбля «Мы» дали китайским артистам мастер-класс по самому русскому танцу – «Калинке». В пляс пустились все, даже малыши. Уже потом юные китайские танцоры признались, что русский пляс освоить было непросто, а самым сложным движением оказалась «ковырялочка» – специальные удары ногами. Но веселье перекрывало все.

«Интересно было очень! Некоторые прямо с лету схватывали все движения. Мне понравилось быть в роли педагога. У меня была одна девочка, она с таким восхищением на меня смотрела, как будто я для нее объект неизученный. Любовалась мной», – по очереди рассказывают юные амурские артистки.

После танцевального мастер-класса гостей из Поднебесной научили плести обереги на удачу, здоровье и счастье. Кстати, телеверсию благовещенского концерта увидит вся провинция Шэньси, а это 37 миллионов зрителей.

Просмотров всего: 164

#дети #Китай #концерты #культура


Культура

В Благовещенске для инвалидов устроили праздник и катание на теплоходе (фото)
Культура 1

Библиотечная система приглашает благовещенцев культурно обогатиться
Происшествия 2

Амурскую чиновницу оштрафовали за гибель ребенка в приемной семье
Культура 1

Умер режиссер Дмитрий Брусникин
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь