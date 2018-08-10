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10августа
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сегодня, 15:34 1

Из Приамурья выслали 6 граждан-нелегалов из Узбекистана

Из Приамурья выслали 6 граждан-нелегалов из Узбекистана
Фото: r28.fssprus.ru

Судебные приставы Амурской области выдворили с территории РФ шестерых граждан Узбекистана, которые находились в стране нелегально. Кроме того, по федеральному закону, они на пять лет лишены права въезда на территорию Российской Федерации.

Все шестеро иностранных граждан в Приамурье находились нелегально – у них не было документов подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации. Это является административным правонарушением.

Решение об их выдворении принял суд. Из зала суда судебные приставы сопроводили жителей Узбекистана в специализированное учреждение – центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Амурской области, где нарушители закона и находились до момента выдворения.

Всего с начала текущего года судебные приставы Амурской области, в сотрудничестве с полицейскими, выдворили 63 иностранца и лиц без гражданства, игнорировавших требования законодательства Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    интересно как они проникают в страну?

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