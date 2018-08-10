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сегодня, 15:08 1

Библиотечная система приглашает благовещенцев культурно обогатиться

Библиотечная система приглашает благовещенцев культурно обогатиться
Фото: abmark1974.blogspot.com

Благовещенские библиотекари подготовили для горожан программу на выходной. В столице Приамурья в воскресенье, 12 августа, молодые поэты прочтут стихи, художники научит желающих азам живописи, а писатель расскажет о неизвестных достопримечательностях города.

Программа начнется возле бронекатера с 18:00. В течение часа, до 19:00, молодые благовещенские поэты, приглашенные ресурсным центром «Диалоги», прочтут стихотворения собственного сочинения. К процессу может присоединиться любой желающий: на площадке для поэтов работает «открытый микрофон».

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В это же время библиотечная система предлагает посетить арт-площадку, где известный благовещенский поэт и художник Николай Романович Левченко обучит всех желающих азам живописи.

С 19:00 до 20:00 в районе бронекатера пройдет открытый лекторий «Триумфальная арка и другие достопримечательности города Благовещенска». Известный благовещенский журналист, писатель Валентина Петровна Кобзарь расскажет горожанам о тех достопримечательностях, о которых, возможно, слушатели и не подозревали.

На протяжении вечера действует акция «буккроссинг». Здесь можно выбрать любую понравившуюся книгу и забрать ее себе – абсолютно бесплатно.

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#культура #отдых


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