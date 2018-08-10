Иностранным туристам разрешили посещать космодром Восточный

Фото: roscosmos.ru

В Амурской области за счет поездок на космодром Восточный рассчитывают значительно увеличить поток туристов. Для них организовали специальные туры из Благовещенска. Открыты двери Восточного и для иностранных граждан.

«Нашими туркомпаниями разработаны туры на космодром, есть туроператоры, у которых заключены соглашения с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Представители госкорпорации Роскосмос приезжали к нам, были в этом году и представители ЦЭНКИ. С правительством области они обсуждали организацию туризма на космодроме, подписано трехстороннее соглашение. Турфирмы возят группы, в основном они школьные и студенческие. Однако мы продолжим работу в этом направлении, поскольку интерес к Восточному очень большой как у российских, так и у иностранных туристов», – рассказала начальник отдела по туризму министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Эльвира Самарина.

Пока туристов на космодроме немного: как сообщает информационно-аналитическое агентство EastRussia, их отпугивает цена. Чем ближе поездка к очередному запуску, тем дороже посещение. Для иностранного туриста, который приехал в Амурскую область на несколько дней, поездка на космодром может стать проблемой: поскольку Восточный является режимным объектом, проход на него нужно согласовывать со специальными службами. Процедура для иностранцев занимает больше месяца.

В настоящее время для местных жителей тур из Благовещенска на космодром Восточный стоит минимум 1 700 рублей на одного, если в группе не меньше 30 человек. Если объект хотят посмотреть гости области и их меньше 30-ти, стоимость будет выше. В стоимость входит почти четырехчасовой переезд на автобусе из Благовещенска к космодрому, экскурсия по музею космонавтики в Углегорске – военном городке, который и стал площадкой для нового космического города Циолковский, просмотр фильма о том, как доставляют и запускают ракеты, обед в «космическом» кафе и экскурсия по объектам Восточного.

«В экскурсию входит прогулка по городу Циолковскому, осмотр капсулы Союз ТМА–07М, в котором приземлился Роман Романенко, осмотр космической одежды и еды, памятников космонавтам и строителям Восточного, осмотр окрестностей космодрома. С туристами работают два гида: наш и космодрома. Цену за посещение Восточного устанавливает сам космодром, поэтому его посещение может быть дороже, особенно в дни запусков», – объяснила менеджер благовещенской турфирмы Екатерина Юрьева.