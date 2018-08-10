В школы Приамурья придут работать более 200 молодых педагогов

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В новом учебном году в школах Амурской области начнут работать более 200 молодых учителей. Всего в Приамурье работает 12,5 тысячи педагогов. Из них, моложе 30 лет – 14 %, а примерно 25 % – работники пенсионного возраста.

«Ежегодная потребность учреждений области в учителях имеет тенденцию к снижению, – отметила и. о. министра образования и науки Амурской области Лариса Закирова. – Каждый год отрасль пополняется 130-160 молодыми специалистами. Так, например, к 1 сентября 2017 года в школы пришли работать 153 учителя».

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Для организации трудоустройства выпускников БГПУ ежегодно проводится «Ярмарка вакансий» и индивидуальные собеседования со студентами выпускных курсов. В этом году для трудоустройства в образовательных организациях области будущим педагогам предложено около 400 вакансий.

«Для молодых педагогов, которые трудятся в школах Амурской области, действует ряд преимуществ. Среди самых весомых льгот – предоставление жилья и единовременной выплаты. Самые большие подъемные – свыше 150 тысяч рублей – получают молодые учителя Тынды и Селемджинского района, – уточнили в отделе общего образования регионального минобрнауки. – Кроме того, педагогам предоставляются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в сельской местности, также специалисту и членам его семьи обеспечивается компенсация расходов на проезд к местам отдыха из местностей, приравненных к районам Крайнего Севера (один раз в два года)».

Для обеспечения школ области педагогическими кадрами в 2018 году впервые будет вестись целевая подготовка молодых педагогов. Целевиков ждут «бонусы»: выплата стипендий (2,5 тысячи рублей в месяц), компенсация расходов на оплату проезда к месту прохождения практики, оплата проживания в период прохождения практики и единовременная выплата 250 тысяч рублей при трудоустройстве.

Заключить договор на целевое обучение могут студенты любого курса БГПУ и АПК. Заявки принимаются в областном минобрнауки.

«В минувшем учебном году в школах области работали 112 будущих учителей. Они не только закрыли 44 вакансии, имевшиеся в начале сентября, но и снизили учебную нагрузку педагогов, – прокомментировала Лариса Закирова. – Этот год не станет исключением. В сентябре педагогический отряд будет направлен в школы региона в четвертый раз».

Благодаря предпринимаемым мерам в школах области ведутся все учебные предметы, а школьная программа реализуется в полном объеме, сообщает пресс-служба областного министерства образования.