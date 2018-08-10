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В Благовещенске бригада скорой помощи выезжала на учебное ДТП

В Благовещенске бригада скорой помощи выезжала на учебное ДТП

В пятницу, 10 августа, в Благовещенске прошли учения служб экстренного реагирования. По сценарию учений, на территории пожарно-спасательной части случилось ДТП. Потребовалась помощь спасателей и медиков скорой помощи.

«Врач скорой помощи Андрей Лялин и фельдшер Татьяна Солонина отрабатывали совместные действия в части оказания помощи пострадавшим в ДТП. Это обязательные занятия, которые помогают всем экстренным службам отладить механизм взаимодействия при дорожно-транспортных происшествиях. В результате учений вырабатывается четкий алгоритм, который затем наши бригады используют уже не по условной легенде, а в реальной практике», – сообщил главный врач станции скорой медпомощи Благовещенска Игорь Никишов.

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#здоровье #учения


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