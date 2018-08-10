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Амурскую чиновницу оштрафовали за гибель ребенка в приемной семье

Амурскую чиновницу оштрафовали за гибель ребенка в приемной семье
Фото: www.prokuratura-vrn.ru

В Амурской области начальница отдела образования, не уследившая за семьей, в которой мать убила приемного мальчика, получила крупный штраф. Женщину судил Бурейский районный суд.

В суде установлено, что начальница муниципального казенного учреждения отдела образования администрации Бурейского района с января 2015 по 23 августа 2017 года не проконтролировала факты неблагополучия в приемной семье. Как впоследствии установили, в течение этого времени опекун истязала троих маленьких детей.

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В это время контролирующие органы составляли акты обследования условий жизни приемной семьи. В документах, как установило следствие, содержались сведения, не соответствующие действительности. Тем не менее, начальник отдела образования утвердила эти акты обследования. При этом, как сообщает прокуратура, у начальника отдела образования была возможность для выполнения своих служебных обязанностей, которые она не выполнила по причине недобросовестного отношения к службе.

В результате бездействия со стороны контролирующих служб, сообщает прокуратура, в августе 2017 года женщина-опекун забила до смерти шестилетнего мальчика. Как сообщало ИА «Амур.инфо», 18 июля текущего года детоубийцу приговорили к 17 годам колонии.

Начальнику отдела образования следствие предъявило обвинение по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, то есть неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе и обязанностей по должности, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека».

Бурейский районный суд назначил начальнику муниципального казенного учреждения отдела образования администрации Бурейского района судебный штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Начальник отдела образования администрации Бурейского района пока продолжает работать. Когда нам поступят материалы суда, будет решаться вопрос ее дальнейшей работы», – сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» глава Бурейского района Андрей Литвинов.

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#закон #суды #дети #жизнь


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Комментарии
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  • Pomidor

    Pomidor
    2 часа назад

    ну и правильно, хотя лучше бы еще и с должности сняли

  • OT

    OT
    1 час назад

    Начальница подписала недостоверные сведения о семье?

    А кто-же сочинял эти сведения? Если сведения лично от самой семьи принимала, то как она так не проверив подписала? Родственница что-ли?

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