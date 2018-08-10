В Свободном благоустраивают сразу три двора

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В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Свободном начались работы по планировке территории во дворах домов № 49 и № 51 на улице Инженерная и демонтажные работы во дворе дома № 91 на улице Почтамтская.

Работы по благоустройству дворовых территорий выполняет ООО «Домсервис», сообщает областное министерство ЖКХ. Всего в 2018 году в Свободном планируется благоустроить шесть дворовых территорий. В «режиме ожидания» находятся территории возле домов № 73 в переулке Кирпичный, № 44 на улице Октябрьская, № 91 на улице 50-летия Октября.

В 2017 году в Приамурье было благоустроено 38 дворовых и 8 общественных территорий, а также один парк в городе Свободный. В 2018 году в Амурской области будет благоустроено 45 дворовых и 8 общественных территорий. Выполнение всех работ по благоустройству территорий планируется завершить до ноября 2018 года.