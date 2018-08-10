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Немного дождей на востоке Приамурья: прогноз погоды на 11 августа

Немного дождей на востоке Приамурья: прогноз погоды на 11 августа
Фото: photo.99px.ru

В Амурской области 11 августа ожидается переменная облачность, местами по востоку пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 13…18, по северу при прояснении будет плюс 3…8. Днём термометры покажут плюс 23…28, по северу при облачности – плюс 15…20.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 15…17, днём – плюс 24…26, сообщает Амурский гидрометцентр.

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