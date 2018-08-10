В Благовещенске снизилась заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем
На территории города Благовещенска в 2017 году показатель заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, и показатель заразной кожной заболеваемости составил 473,8 на 100 тысяч населения. Это ниже уровня 2016 года на 7 %. Об этом сообщили в отдел опеки и охраны здоровья со ссылкой на Амурский областной кожно-венерологический диспансер.
Показатель заболеваемости гонореей снизился в 1,3 раза. Чаще заболевание регистрируется у неработающих граждан (67,5 %) в возрастной группе 18-29 лет (61,6 %). Среди детей случаев заболевания гонореей не зарегистрировано.
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Показатель заболеваемости хламидиозом ниже уровня прошлого года в 1,3 раза – 121,8 на 100 тысяч населения. Выявлено активно – 43,1 %.
Зарегистрировано 139 случаев заболевания сифилисом. Наибольшее число заболевших в возрастной группе 18 – 29 лет, это 38,1 % (в 2016 – 34 %), 40 и более лет – 30,2 % (2016 – 31 %). Мужчины составляют 58,3 % (в 2016 – 61 %).
В 2017 году также снизился показатель заболеваемости заразными кожными заболеваниями, в том числе чесоткой в 1,5 раза – 13 на 100 тысяч населения. При этом на долю детей приходится 30 %, подростков – 36,7 %, взрослых – 33,3 %.
Все перечисленные заболевания различны по своим проявлениям и воздействию на организм, но каждое из них представляет опасность для здоровья и жизни человека, сообщают специалисты.
В городе Благовещенске, как и в целом в Российской Федерации, действует профилактическая система, которая позволяет бороться с распространением кожно-венерических заболеваний, и включает в себя диспансерные, лечебно-диагностические, противоэпидемические и юридические мероприятия.
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