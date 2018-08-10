СМИ: вице-губернатор Петербурга присматривает себе место в команде нового губернатора Приамурья

Фото: sankt-peterburg.glavny.tv

В некоторых СМИ обсуждается визит в Амурскую область вице-губернатора Санкт-Петербурга Константина Серова. В качестве одной из версий говорится, что он приехал подыскивать себе новое место работы из-за нареканий в свой адрес на нынешнем посту.

Сообщается, что в столице Приамурья Константин Серов пробыл два дня и даже вместе с другими амурскими чиновниками принял участие в крестном ходе в память о явлении Божией Матери на Амуре.

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Причем шествовал он в первых рядах участников крестного хода рядом с архиепископом Лукианом.

Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии, в том числе на сайте благовещенской епархии.

«У чудотворной Албазинской иконы и особого образа "Явление Божией Матери на Амуре в 1900 году" архиепископ Лукиан совершил молебен с водосвятием на котором присутствовали: вице-губернатор Санкт-Петербурга Серов Константин Николаевич, заместитель председателя Законодательного собрания области Кушнарь Юрий Васильевич, министр культуры Амурской области Юркова Ольга Александровна, заместитель мэра Благовещенска Виталий Александрович Рудненок», – говорится на сайте епархии.

Упоминается участие Константина Серова в крестном ходе и на официальном сайте Законодательного собрания Амурской области.

«В числе участников православного праздника были министр культуры Амурской области Ольга Юркова, представители городской администрации, а также почетный гость из Санкт-Петербурга – вице-губернатор города Константин Серов, который передал амурчанам поздравление от губернатора Георгия Полтавченко и отметил, что Албазинская икона помогла выстоять не только жителям Благовещенска, но и жителям блокадного Ленинграда", – говорится в информационном сообщении.

Журналисты издания «Интересант» считают, что поездка чиновника из Петербурга в Благовещенск могла вылиться в круглую сумму, так как самые дешевые билеты эконом-классом и с несколькими пересадками стоят 78 тысяч рублей. И при этом считают, что вероятнее всего Константин Серов прилетел в Приамурье бизнес-классом, стоимость которого достигает более 200 тысяч рублей. В издании подсчитали, что авиабилеты до Благовещенска и обратно должны были обойтись вице-губернатору в месячную зарплату, но при этом предполагают, что поездка была оплачена из городского бюджета.

«Пикантности ситуации добавляет то, что поездка Серова с одного края России на другой состоялась в дни очередного отпуска Георгия Полтавченко. Губернатор Санкт-Петербурга отдыхал больше недели – с 1 по 8 августа. А вице-губернатор по внутренней политике тем временем укатил в Благовещенск. Необходимо учитывать, что дорога туда-обратно у Серова должна была занять почти двое суток. Таким образом, в общей сложности он отсутствовал в городе предположительно четыре дня. Конечно, участие в крестном ходе – личное дело каждого человека, но зачем городскому чиновнику понадобилось для этого лететь за 6 000 километров, совершенно непонятно. Впрочем, вполне можно допустить, что у этого вояжа была другая цель. Не исключено, что Константин Серов начал искать запасной аэродром», – пишет издание.

Сообщается, что вице-губернатор может подыскивать в Приамурье новое место работы после жесткой критики председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, которая фактически возложила на Серова ответственность за проблемы избирательной системы Санкт-Петербурга.

«Организация выборного процесса была главной задачей, под которую Константин Серов был приглашен в Смольный. И тут – такой конфуз. А в Амурской области тем временем 9 сентября – губернаторские выборы. На них идет Василий Орлов, молодой врио губернатора, которому наверняка понадобится большая команда. Может, Серов имеет планы в нее влиться? Ясно одно: в Смольном начались активные телодвижения. И очень может быть, что члены команды Георгия Полтавченко начали присматривать себе новые места. Пожелаем им в этом удачи», – заключили журналисты.