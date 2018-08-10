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10августа
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СМИ: вице-губернатор Петербурга присматривает себе место в команде нового губернатора Приамурья

СМИ: вице-губернатор Петербурга присматривает себе место в команде нового губернатора Приамурья
Фото: sankt-peterburg.glavny.tv

В некоторых СМИ обсуждается визит в Амурскую область вице-губернатора Санкт-Петербурга Константина Серова. В качестве одной из версий говорится, что он приехал подыскивать себе новое место работы из-за нареканий в свой адрес на нынешнем посту.

Сообщается, что в столице Приамурья Константин Серов пробыл два дня и даже вместе с другими амурскими чиновниками принял участие в крестном ходе в память о явлении Божией Матери на Амуре.

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Причем шествовал он в первых рядах участников крестного хода рядом с архиепископом Лукианом.

Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии, в том числе на сайте благовещенской епархии.

«У чудотворной Албазинской иконы и особого образа "Явление Божией Матери на Амуре в 1900 году" архиепископ Лукиан совершил молебен с водосвятием на котором присутствовали: вице-губернатор Санкт-Петербурга Серов Константин Николаевич, заместитель председателя Законодательного собрания области Кушнарь Юрий Васильевич, министр культуры Амурской области Юркова Ольга Александровна, заместитель мэра Благовещенска Виталий Александрович Рудненок», – говорится на сайте епархии.

Упоминается участие Константина Серова в крестном ходе и на официальном сайте Законодательного собрания Амурской области.

«В числе участников православного праздника были министр культуры Амурской области Ольга Юркова, представители городской администрации, а также почетный гость из Санкт-Петербурга – вице-губернатор города Константин Серов, который передал амурчанам поздравление от губернатора Георгия Полтавченко и отметил, что Албазинская икона помогла выстоять не только жителям Благовещенска, но и жителям блокадного Ленинграда", – говорится в информационном сообщении.

Журналисты издания «Интересант» считают, что поездка чиновника из Петербурга в Благовещенск могла вылиться в круглую сумму, так как самые дешевые билеты эконом-классом и с несколькими пересадками стоят 78 тысяч рублей. И при этом считают, что вероятнее всего Константин Серов прилетел в Приамурье бизнес-классом, стоимость которого достигает более 200 тысяч рублей. В издании подсчитали, что авиабилеты до Благовещенска и обратно должны были обойтись вице-губернатору в месячную зарплату, но при этом предполагают, что поездка была оплачена из городского бюджета.

«Пикантности ситуации добавляет то, что поездка Серова с одного края России на другой состоялась в дни очередного отпуска Георгия Полтавченко. Губернатор Санкт-Петербурга отдыхал больше недели – с 1 по 8 августа. А вице-губернатор по внутренней политике тем временем укатил в Благовещенск. Необходимо учитывать, что дорога туда-обратно у Серова должна была занять почти двое суток. Таким образом, в общей сложности он отсутствовал в городе предположительно четыре дня. Конечно, участие в крестном ходе – личное дело каждого человека, но зачем городскому чиновнику понадобилось для этого лететь за 6 000 километров, совершенно непонятно. Впрочем, вполне можно допустить, что у этого вояжа была другая цель. Не исключено, что Константин Серов начал искать запасной аэродром», – пишет издание.

Сообщается, что вице-губернатор может подыскивать в Приамурье новое место работы после жесткой критики председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, которая фактически возложила на Серова ответственность за проблемы избирательной системы Санкт-Петербурга.

«Организация выборного процесса была главной задачей, под которую Константин Серов был приглашен в Смольный. И тут – такой конфуз. А в Амурской области тем временем 9 сентября – губернаторские выборы. На них идет Василий Орлов, молодой врио губернатора, которому наверняка понадобится большая команда. Может, Серов имеет планы в нее влиться? Ясно одно: в Смольном начались активные телодвижения. И очень может быть, что члены команды Георгия Полтавченко начали присматривать себе новые места. Пожелаем им в этом удачи», – заключили журналисты.

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#визиты #СМИ


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    дай боже что нам не гоже

  • Это да 64

    Это да 64
    4 часа назад

    Работать не хочу , дайте мне тёпленькое место хоь в АО , НО РАБОТАТЬ НЕ БУДУ.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    На вахту в Углегорск или на ГПЗ. Нет?

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    3 часа назад

    Предположений и вариантов может быть много, глядя на Биографию (см. ниже) - выбирай на вкус!... ))

    Константин Серов - вице-губернатор Санкт-Петербурга. Родился 9 февраля 1966 года в Ленинграде в рабочей семье. Окончил Ленинградский электротехнический институт имени В.И.Ульянова (Ленина) по специальности "электрооборудование судов" (1989г.), Санкт-Петербургскую Академию государственной службы по специальности "экономическое управление" (1994г.), адъюнктуру Санкт-Петербургской Академии МВД РФ (1998г.). Кандидат юридических наук. Защитил диссертацию на тему: "Криминалистические и организационно-правовые проблемы борьбы с преступностью в условиях экономической реформы (по материалам Санкт-Петербурга)". 2006 год - профессор, заведующий кафедрой правоведения юридического факультета Санкт-Петербургского Государственного университета сервиса и экономики.

    2009 год - директор юридического института Санкт-Петербургского Государственного университета сервиса и экономики. Депутат Зак. Собрания С.-Петербурга нескольких созывов. 2000 год - заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 16 мая 2013 года губернатором Георгием Полтавченко назначен главой администрации Невского района Санкт-Петербурга 4 мая 2017 года распоряжением губернатора назначен вице-губернатором Санкт-Петербурга...

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Гыг. Есть у меня версия на этот визит.

    Которая очень не понравится ЛДПРе.

    А насчет работы в области.... не считайте его за идиота.

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    А вот Медведев на Камчатку приехал... Может тоже место подыскивает?

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Да на урановые рудники их всех!

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    alex 3На вахту в Углегорск или на ГПЗ. Нет?


    Зачем ему Углегорск? Он на вахту в областную администрацию приедет. Пару лет повахтует здесь и обратно рванет, как только кипиш в Смольном утихнет.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    ХмыкГыг. Есть у меня версия на этот визит.

    Которая очень не понравится ЛДПРе.

    А насчет работы в области.... не считайте его за идиота.


    Думаешь Вася решил устроить аукцион по продаже вакантного места?

  • Baska

    Baska
    1 час назад

    Надо брать!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Хмык

    Гыг. Есть у меня версия на этот визит.

    Которая очень не понравится ЛДПРе.



    Версию поддерживаю, как наиболее вероятную

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    каким боком он к ЛДПР?

  • nerro

    nerro
    59 минут назад

    Myxira

    Хмык

    Гыг. Есть у меня версия на этот визит.

    Которая очень не понравится ЛДПРе.



    Версию поддерживаю, как наиболее вероятную



    Рассказывайте :)

  • Mainer

    Mainer
    48 минут назад

    Очередной друг Лукиана из Петербурга.

    У него там много друзей.

  • Sah

    Sah
    4 минуты назад



    В качестве одной из версий говорится, что он приехал подыскивать себе новое место работы из-за нареканий в свой адрес на нынешнем посту.



    Константин Серов ищет запасной аэродром на Амуре?

  • Sah

    Sah
    2 минуты назад

    Обычное выражение лица нормального человека, после поездки в Амурскую область

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