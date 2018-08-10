На учениях Бурейскую ГЭС защищают от нападения вооруженных террористов
В пятницу,10 августа, на Бурейской ГЭС проходит заключительный этап антитеррористических учений. По легенде вооруженная группировка совершила попытку прорыва на территорию ГЭС. Но преступников блокировали и занялись их нейтрализацией.
В учениях принимают участие представители подразделений ФСБ, МЧС, МВД, Росгвардии, федеральных органов специальной связи, воинских частей и соединений, ДВОКУ, Амурского филиала ведомственной охраны Минэнегро России, областного правительства, администрации Бурейского района и поселка Талакан, руководство Бурейской ГЭС.
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Всего в учениях задействовано более 500 сотрудников различных органов исполнительной власти, свыше 60 единиц различной техники, в том числе бронетранспортеры, вертолет, беспилотные летательные аппараты.
По легенде заключительного этапа, 9 августа группа вооруженных лиц попыталась прорваться на территорию Бурейской ГЭС. Преступников блокировали, территорию Бурейской ГЭС оцепили, движение людей и автомобильного транспорта временно ограничили.
«Учения проводятся в три этапа с последовательной отработкой задач по выявлению условий подготовки и проведения террористических актов на объектах Бурейской ГЭС, а также по проведению комплекса оперативно-розыскных мероприятий по поиску учебной диверсионно-террористической группы и нейтрализации "террористов"», – сообщил руководитель аппарата оперативного штаба в Амурской области Андрей Полтаробатько.
Подведение итогов и оценка действиям всех участников учений будет дана на заседании оперативного штаба в Амурской области. Также будут выработаны рекомендации по совершенствованию антитеррористической защищенности важного объекта дальневосточной энергетической инфраструктуры, сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.
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