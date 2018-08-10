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сегодня, 11:39 1

В дома благовещенцев горячая вода вернется на два дня раньше

В дома благовещенцев горячая вода вернется на два дня раньше
Фото: EAOMedia

Энергетики Благовещенской ТЭЦ завершили монтаж трубопроводов тепломагистрали Центрального района раньше срока. Соответственно в дома горожан горячее водоснабжение вернется на два дня раньше.

В ходе ремонта участка теплотрассы, расположенного по улице Амурской в районе улицы Мухина, специалисты цеха тепловых сетей ТЭЦ заменили порядка 294 метров тепломагистрали и все бетонные лотки. В дальнейшем согласно графика будут выполнены работы по изоляции трубопроводов и восстановлению дорожного покрытия. На реализацию технического мероприятия Амурская генерация направила порядка 15 миллионов рублей.

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Капитальный ремонт участка тепломагистрали Центрального района стартовал 23 июля. С 30 июля энергетики прекратили подачу горячей воды потребителям. В пятницу, 10 августа, к 20:00 горячая вода вернется в дома, расположенных в следующих районах: переулок Угловой, улица Нагорная, детская городская больница, городская больница № 1; а также от улицы Комсомольской до улицы Больничной между Ленина и Горького.

«Впервые за несколько лет мы провели капитальный ремонт такой сложности собственными силами без привлечения подрядных организаций. Работники Благовещенской ТЭЦ трудились сверхурочно, в том числе и в выходные дни, чтобы выполнить его качественно и в намеченный срок, – рассказал директор Благовещенской ТЭЦ Андрей Сазанов. – В целом подготовка теплотрасс Благовещенской ТЭЦ к зиме проходит успешно. По плану у нас остался текущий ремонт тепломагистрали Северо-Западного района и проведение гидравлических испытаний».

В понедельник, 13 августа, энергетики начнут текущий ремонт участка тепломагистрали Северо-Западного района. В связи с этим в 08.00 будет приостановлено горячее водоснабжение в Центральная части города – от улицы Островской до улицы Чайковского между улицами Станционной и Октябрьской. Возобновят подачу горячей воды вечером 17 августа.

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#ЖКХ


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