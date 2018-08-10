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10августа
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сегодня, 11:44 1

В Амурскую область и Хабаровский край придет циклон из Забайкалья

В Амурскую область и Хабаровский край придет циклон из Забайкалья
Фото: ИА "Дейта.ру"

По территориям Амурской области и Хабаровского края пройдет забайкальский циклон. 9 и 10 августа он принесет ливни в Хабаровский край. Дожди на Дальнем Востоке приведут к подъему уровня воды в реках на 10–80 сантиметров.

Как сообщает «Российская газета», 10 и 11 августа сильные дожди ожидаются на Камчатке. Таким образом скажется влияние тропического тайфуна «Шаньшань», который смещается вдоль Японских островов. В Приморский край тем временем возвращается жаркая погода: до конца недели в дневные часы будет 25–30 градусов выше нуля.

«На Урале и в Западной Сибири к концу этой недели мы ожидаем резкое похолодание на 8–10 градусов», – уточняет заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Ожидается большой суточный ход температуры – разница между дневными и ночным температурами составит более 10–13 градусов, – обращает внимание Людмила Паршина. – Если по ночам в среднем будет 8–13 градусов, то днем от 21 до 28 градусов. Для августа это нормальное явление. Ведь ночи становятся все длиннее и длиннее, земля теряет тепло, которое уходит в безвоздушное пространство. Днем же при прояснениях почва прогревается от солнца и температура возвращается к летним значениям».

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#наводнение #погода


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Комментарии
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  • nerro

    nerro
    1 час назад

    сегодняшняя новость про вчерашний дождь? :)

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