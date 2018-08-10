Умер режиссер Дмитрий Брусникин

Фото: www.svoboda.org

В Москве на 61-м году жизни скончался театральный режиссер и актер Дмитрий Брусникин. В МХТ имени Чехова кончину артиста назвали настоящим шоком и невосполнимой потерей. В театре отметили, что Брусникин – коренной мхатовец, ученик и последователь Олега Ефремова.

Сообщение о смерти Дмитрия Брусникина подтвердили в театре и супруга режиссера и актера Марина Брусникина, сообщает РИА Новости. По информации «Лента.ру», смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

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В 1993 году актер получил звание заслуженного артиста России, а в 2009 – заслуженного деятеля искусств. В 2015 году выпускной курс Школы-студии МХАТ, еще во время учебы получивший известность как «Мастерская Дмитрия Брусникина», в полном составе приняли в Московский драматический театр «Человек», а самого Брусникина назначили заместителем художественного руководителя театра.

В 2017 году «Мастерская Дмитрия Брусникина» в полном составе вошла в труппу московского экспериментального театра «Практика». В начале мая Департамент культуры Москвы назначил Брусникина директором театра «Практика», а 8 августа он перешел на должность худрука.

Брусникин выступал режиссером сериалов «Ищейка» и «Бигль», а также ленты «Счастье по рецепту». Он снимался в «Петербургских тайнах», «Марше Турецкого», «Сыщиках» и «Досье детектива Дубровского».