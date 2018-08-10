Искать потенциально опасные части ракет в Приамурье будут более эффективные беспилотники

Фото: youtube.com

В рамках контракта с ФГУП «ЦЭНКИ» (Госкорпорация «РОСКОСМОС») в Амурской области и Якутии к поиску отработавших ступеней ракет приступили беспилотные системы ZALA AERO. Их применение увеличило эффективность и сократило время поисков в несколько раз. Об этом говорится на сайте компании, которая занимается разработкой и производством беспилотных систем.

«После запуска ракеты-носителя их отработанные ступени падают прямо на землю. Район падения, как правило, составляет тысячи квадратных километров. Зоны падения на космодроме Восточный окружены плотными, трудно проходимыми как для человека, так и для наземной техники лесами и имеют холмистый рельеф. Это затрудняет визуальный поиск и своевременное обнаружение отделяющихся частей ракеты-носителя, которые потенциально могут нанести вред окружающей среде», – уточняется в информационном сообщении.

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До недавнего времени для поиска отделяющихся частей ракеты-носителей использовались пилотируемые вертолеты, что является более затратным и длительным методом обнаружения отделяющихся частей. Суровый климат зон падения – сильные ветра и низкие температуры – также накладывают ограничения на полеты пилотируемой авиации.

Увеличить эффективность и сократить время поисков в несколько раз помогло применение беспилотных комплексов ZALA 421-16Е, ZALA 421-16E2, говорят их разработчики. И уточняют, что с точки зрения безопасности беспилотное воздушное судно также имеет неоспоримые преимущества, так как исключен риск падения воздушного судна с экипажем в сложных погодных метеоусловиях.

В дневное время видеокамера с 60-кратным оптическим увеличением позволяет операторам детально рассмотреть место падения и характер обломков, точно указать координаты для наземной поисковой группы. Параллельно в районе падения проводится аэрофотосъемка с фотокамерой в 42 МП каждого квадрата площади для того чтобы исключить вероятность нахождения в этой зоне необнаруженных фрагментов ракеты-носителя.

Тепловизионная съемка дает возможность вести поиски в ночное время суток, кроме того, специальный режим «Изотерма» помогает быстро и точно обнаружить объекты в заданном температурном диапазоне.

Оговаривается также, что специалисты компании ZALA AERO имеют большой опыт и отработанные поисковые тактики, в том числе, на космодроме «Байконур».