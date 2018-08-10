В день города Свободный примет областной чемпионат по трофи-рейдам

Фото: www.gzt-sv.ru

В предстоящие выходные, 11 и 12 августа, в Свободном в честь празднования Дня города состоится третий этап чемпионата Амурской области по трофи-рейдам «Тропой испытаний – 2018».

Местом проведения соревнований станет район аэропорта – четвертый километр трассы Свободный – Шимановск. Официальное открытие соревнований начнется в 10:00, старт назначен на 11:30.

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Как сообщает Gzt-sv.ru, спортсмены на подготовленных внедорожниках будут преодолевать сложнейшие участки трассы с подъемами и спусками, соревноваться в скоростном кроссе по пересеченной местности и GPS-ориентировании.

Ожидается приезд спортсменов из Свободного, Благовещенска и Белогорска. К участию приглашают всех желающих испытать возможности своих внедорожников и квадроциклов. Трофи-рейд организовали внедорожное объединение «Свобода», спортивно-технический клуб «Шатун», клуб любителей автоспорта «Белогорский» и отдел по физической культуре и спорту Свободного.

А в субботу, 11 августа, с 8:30 до 10:30 на центральной площади Свободного, возле здания городской администрации, проведут выставку спортивных автомобилей.