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10августа
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сегодня, 10:40 0

В Благовещенске перекроют движение транспорта в разных районах города

В Благовещенске перекроют движение транспорта в разных районах города
Фото: 1ul.ru

В связи с проведением работ по устройству инженерных сетей на нескольких участках Благовещенских дорог будет перекрыто движение транспорта. Это участки Политехническая – Конная, Красноармейская – Пионерская, Василенко – Игнатьевское шоссе.

Так, С 20:00 10 августа до 06:00 13 августа водители не смогут проехать по улице Политехнической между Конной и Высокой. С 08:00 11 августа до 08:00 12 августа будет перекрыто движение транспортных средств по улице Василенко между Игнатьевским шоссе и Институтской. С 19:00 10 августа до 07:00 11 августа будет ограничено движение транспортных средств по ½ проезжей части улицы Красноармейская.

Администрация города Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#транспорт


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