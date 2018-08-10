В Благовещенске перекроют движение транспорта в разных районах города

Фото: 1ul.ru

В связи с проведением работ по устройству инженерных сетей на нескольких участках Благовещенских дорог будет перекрыто движение транспорта. Это участки Политехническая – Конная, Красноармейская – Пионерская, Василенко – Игнатьевское шоссе.

Так, С 20:00 10 августа до 06:00 13 августа водители не смогут проехать по улице Политехнической между Конной и Высокой. С 08:00 11 августа до 08:00 12 августа будет перекрыто движение транспортных средств по улице Василенко между Игнатьевским шоссе и Институтской. С 19:00 10 августа до 07:00 11 августа будет ограничено движение транспортных средств по ½ проезжей части улицы Красноармейская.

Администрация города Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты для движения.