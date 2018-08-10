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10августа
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сегодня, 10:29 0

В год Ольга Бузова зарабатывает более 257 миллионов рублей

В год Ольга Бузова зарабатывает более 257 миллионов рублей
Фото: www.wday.ru

Недавно журнал Forbes назвал 32-летнюю Ольгу Бузову самой богатой женщиной в России. Доход звезды составил $3,9 миллиона в год, это 257 миллионов рублей.

В 2008 году Ольга Бузова стала ведущей телестройки «Дом-2». За то, что Ольга помогает строить любовь, она получает 600 тысяч рублей в месяц. В год получается более семи миллионов рублей.

Фото: liport.ru

Стабильный доход Бузова получает и на рекламе в Instagram. Одна публикация на странице звезды стоит около 300 тысяч рублей. Таким образом, в год певица зарабатывает более 75 миллионов рублей.

После развода Ольга стала певицей. Каждый новый трек Ольги становится хитом, а билеты на её концерты распродаются за несколько часов. Благодаря песням и концертам звезда зарабатывает более 145 миллионов рублей. Ольга регулярно выступает на корпоративах: за пять часов в компании Ольги придётся заплатить почти миллион рублей.

Также телеведущая имеет свой ресторан в Москве, хлебозавод и свой бренд одежды, сообщает «Комсомольская правда».

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#шоу-бизнес


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