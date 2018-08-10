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сегодня, 10:18 0

Амурская область вошла в десятку субъектов – лидеров по авариям с участием такси

Амурская область вошла в десятку субъектов – лидеров по авариям с участием такси
Фото: ria.ru

В России 73 % всех аварий, случившихся по вине автомобилей-такси, происходят с участием водителей-нелегалов, а ущерб для бюджетов всех уровней от «серого» частного извоза ежегодно составляет почти 25 миллиардов рублей из-за недополученных налогов.

Такие результаты показало исследование аналитической компании Digital Vision. По его данным, объем рынка такси в России за 10 лет вырос более чем в 2,5 раза и в 2017 году превысил 575 миллиардов рублей. Количество работников, занятых в сфере такси, по итогам минувшего года, составило 584 тысячи человек. Общий объем нелегального рынка такси составил около 90 миллиардов рублей. Количество «серых» таксистов снизилось до 82 тысячи человек в 2017 году против 118 тысячи в 2015-м, сообщает РИА Новости.

«Из выборки свыше двух тысяч ДТП в 83 субъектах РФ, виновниками которых были машины-такси, львиная доля всех аварий пришлась на водителей-нелегалов – порядка 60 %. И еще 13 % пришлось на водителей с аннулированными лицензиями», – говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что таксисты, не имеющие разрешений, чаще легальных водителей управляют машиной в состоянии алкогольного опьянения и без прав, создают аварийные ситуации, незаконно повышают цены, работают без медицинского освидетельствования, их автомобили не оснащены детскими креслами.

Назвали регионы-лидеры по числу происшествий с участием нелегальных такси: Приморский край, Челябинская, Костромская, Саратовская, Ростовская, Амурская, Курская, Новосибирская, Омская области, а также Ставропольский край.

Регионы, в которых такси реже всего попадают в ДТП: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Республика Калмыкия, Рязанская, Орловская, Мурманская, Калужская, Ивановская, Вологодская области.

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#ДТП #транспорт


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