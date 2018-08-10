В исправительной колонии под Благовещенском расширяют производство кирпича

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В исправительной колонии № 8, которая находится на окраине Благовещенска, расширяют производственный участок по изготовлению стройматериалов. В учреждении установили дополнительное оборудование для выпуска лего-кирпича.

Как сообщает управление Федеральной службы по исполнению наказания в Амурской области, введение в эксплуатацию второй производственной линии позволит увеличить объемы изготовления стройматериалов. Теперь при наличии заказов на участке по производству лего-кирпича возможен выпуск до 50 000 кирпичей в месяц.

Расширение производственного участка позволило дать работу еще четверым осужденным. Они уже завершили обучение и изучили технологический процесс изготовления продукции. Если будет много заказов, то работу получат еще больше осужденных.

В первую очередь администрация исправительных учреждений трудоустраивает осужденных, имеющих непогашенные судебные иски, в том числе по возмещению ущерба от преступления, алиментные обязательства и иные. Кроме того, овладение рабочей специальностью и приобретенный опыт работы помогают гражданам, находящимся в местах лишения свободы, в успешной социально-трудовой адаптации к жизни в обществе после освобождения.