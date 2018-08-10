В 2025 году с Восточного хотят запустить модернизированную ракету

Фот: ria.ru

Первый пуск модернизированной ракеты увеличенной грузоподъемности «Ангара-А5М» с космодрома Восточный запланирован на 2025 год. Разгонный блок ракеты будет кислородно-водородным. А по оценке экспертов, по своим возможностям «Ангара-А5М» превзойдет ракету «Протон».

Первый пуск «Ангара-А5М» с амурского космодрома запланирован на 2025 год, ракеты с водородной ступенью «Ангара-А5В» – на 2027 год. Об этом говорится в статье генерального конструктора средств выведения, заместителя гендиректора ЦНИИмаш (головного научного института Роскосмоса), одного из идеологов ракет семейства «Ангара» Александра Медведева.

«В России наряду с уже находящимися в эксплуатации средствами выведения запланировано создание новых ракет-носителей аналогичных классов: "Ангара-А5" (масса на геопереходную орбиту 5,5 тонн; год запуска с космодрома Плесецк – 2014; год запуска с космодрома Восточный – 2021); "Ангара-А5М" (8 тонн с кислородно-водородным разгонным блоком; год запуска с космодрома Восточный – 2025), "Ангара-А5В" (13 тонн с кислородно-водородным разгонным блоком; год запуска с космодрома Восточный – 2027 год)», – говорится в статье.

«Ангару» запускали всего два раза, оба с космодрома Плесецк. Первый раз – в легком исполнении в июле 2014 года. Во второй раз испытали тяжелую «Ангару-А5» в декабре 2014 года.

Редактор российского журнала «Новости космонавтики» Игорь Афанасьев рассказал, что модернизация ракеты «Ангара-А5М» направлена именно на увеличение ее грузоподъемности, сообщают РИА Новости.

«Исходный ракетоноситель "Ангара-А5" – это тяжелая ракета, предназначенная для запусков полезных нагрузок с космодромов Плесецк и Восточный. Но из-за северного расположения космодрома Плесецк запуск полезных грузов, различных спутников, космических аппаратов на геостационарную орбиту затруднен – он приводит к большим потерям. Имеется в виду потеря массы, которая выводится на орбиту. Она существенно меньше, чем, скажем, при запуске с Байконура. Но стартовые комплексы изначально строились в Плесецке, теперь предполагается построить их на Восточном. Для того чтобы ракета была конкурентоспособной, чтобы повысить ее возможности, было принято решение форсировать эту ракету, то есть увеличить тягу двигателей нижних ступеней и провести доработки в области верхней ступени. Таким образом, удастся повысить массу груза, который она будет выводить на орбиты всех диапазонов и, прежде всего, на геостационарную», – сказал Игорь Афанасьев.

По слова специалиста, по своим возможностям ракета превзойдет ракету «Протон».

«При будущих запусках с Восточного ракета "Ангара-А5М" существенно превзойдет по возможностям "Протон-М" и, как считается, будет конкурентоспособной среди ракет, которые сейчас присутствуют на рынке, например, Falcon 9 компании Space X и европейской Ariane 5», – заявил Афанасьев.

Ракеты семейства «Ангара» производятся в Центре имени Хруничева. Они являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает несколько классов ракет грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе – с Восточного.