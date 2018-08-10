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10августа
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сегодня, 10:06 0

Обнаружено захоронение, которое старше египетских пирамид

Обнаружено захоронение, которое старше египетских пирамид
Фото: Sputnik.ru

В Ростовской области обнаружили захоронение, которое археологи относят к IV тысячелетию до нашей эры. Оно на тысячу лет старше, чем египетские пирамиды.

Удивительная находка была сделана недалеко от города Аксай, в зоне строительства новой автодороги. О том, что существует такой курган, учёные знали давно, но для детального исследования не хватало финансирования.

Для историков это находка является сенсационной. На месте раскопок археологи обнаружили сосуды, медные орудия, конские уздечки и некоторые другие предметы. Все находки хорошо сохранились благодаря подземным камерам-катакомбам. Исследователи полагают, что захоронение принадлежит человеку высокого социального статуса, о чём свидетельствуют, в частности, медные орудия, сообщает «Мир новостей».

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#история


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