К осени Амурской области может грозить новый паводок

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Бурейская ГЭС продолжает подготовку водохранилища к приему ливневых паводков, которые могут сформироваться на реке во второй половине августа 2018 года. В настоящее время приток воды снизился.

«В настоящее время паводковая ситуация в Бурейском водохранилище стабилизируется. Приток к створу Бурейской ГЭС снизился до 1 330 кубических метров в секунду и по прогнозу ФГБУ "Дальневосточное УГМС" в ближайшие дни продолжит снижаться. К предстоящим паводкам станция и водохранилище будут готовы в полном объеме», – говорит главный инженер Бурейской ГЭС Андрей Попов. Станция работает в полном соответствии с режимом, установленным Амурским бассейно-водным управлением для достижения отметки водохранилища 251,5 метра.

Паводковая ситуация в Амурской области начала меняться в середине июля. Из-за ливневых дождей приток к створу гидроэлектростанции значительно увеличился. Его максимальное значение – 6 045 кубометров в секунду – зафиксировали 21 июля. С 15 по 31 июля к створу гидростанции прибыло 5 500 кубических километров паводковых вод. Три четверти этого притока Бурейская ГЭС удержала в водохранилище, обезопасив располагающиеся ниже по течению населенные пункты.

«Таким образом, Бурейская ГЭС не только защищает располагающиеся ниже по течению населенные пункты от большой воды, но и продолжает бесперебойно снабжать потребителей электроэнергией, несмотря на сложную гидрологическую обстановку», – подчеркивают энергетики.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт заявил, что сброс воды из водохранилища Бурейской ГЭС в Амурской области может спровоцировать второй паводковый гребень в крае. Специалисты Бурейской ГЭС объяснили ситуацию: «Что касается стока реки в районе Хабаровска, то его формируют в том числе воды частично зарегулированных гидроэлектростанциями рек Зеи и Буреи, протекающих по территории России, Верхнего Амура, китайской реки Сунгари и пограничной с Китаем на большем протяжении реки Уссури. «И если на долю Сунгари и Уссури приходится 35 % стока реки Амур в районе Хабаровска, то, например, доля реки Буреи обычно составляет порядка 5 %. Таким образом, сток реки Буреи не оказывает существенного влияния на гидрологическую обстановку в Хабаровском крае».