Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:03 2

К осени Амурской области может грозить новый паводок

К осени Амурской области может грозить новый паводок
Фото: www.rushydro.ru

Бурейская ГЭС продолжает подготовку водохранилища к приему ливневых паводков, которые могут сформироваться на реке во второй половине августа 2018 года. В настоящее время приток воды снизился.

«В настоящее время паводковая ситуация в Бурейском водохранилище стабилизируется. Приток к створу Бурейской ГЭС снизился до 1 330 кубических метров в секунду и по прогнозу ФГБУ "Дальневосточное УГМС" в ближайшие дни продолжит снижаться. К предстоящим паводкам станция и водохранилище будут готовы в полном объеме», – говорит главный инженер Бурейской ГЭС Андрей Попов. Станция работает в полном соответствии с режимом, установленным Амурским бассейно-водным управлением для достижения отметки водохранилища 251,5 метра.

Паводковая ситуация в Амурской области начала меняться в середине июля. Из-за ливневых дождей приток к створу гидроэлектростанции значительно увеличился. Его максимальное значение – 6 045 кубометров в секунду – зафиксировали 21 июля. С 15 по 31 июля к створу гидростанции прибыло 5 500 кубических километров паводковых вод. Три четверти этого притока Бурейская ГЭС удержала в водохранилище, обезопасив располагающиеся ниже по течению населенные пункты.

«Таким образом, Бурейская ГЭС не только защищает располагающиеся ниже по течению населенные пункты от большой воды, но и продолжает бесперебойно снабжать потребителей электроэнергией, несмотря на сложную гидрологическую обстановку», – подчеркивают энергетики.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт заявил, что сброс воды из водохранилища Бурейской ГЭС в Амурской области может спровоцировать второй паводковый гребень в крае. Специалисты Бурейской ГЭС объяснили ситуацию: «Что касается стока реки в районе Хабаровска, то его формируют в том числе воды частично зарегулированных гидроэлектростанциями рек Зеи и Буреи, протекающих по территории России, Верхнего Амура, китайской реки Сунгари и пограничной с Китаем на большем протяжении реки Уссури. «И если на долю Сунгари и Уссури приходится 35 % стока реки Амур в районе Хабаровска, то, например, доля реки Буреи обычно составляет порядка 5 %. Таким образом, сток реки Буреи не оказывает существенного влияния на гидрологическую обстановку в Хабаровском крае».

Просмотров всего: 716

#наводнение #энергетика


Общество 14

Губернатор Хабаровского края просит уменьшить объем сбросов воды на Бурейской ГЭС
Экономика 40

Благодаря «Силе Сибири» провинция Хэйлунцзян будет газифицирована
Экономика 1

Амурская область находится на 21 месте по возможности закупки бензина
Общество 3

На Дальнем Востоке стали меньше воровать электроэнергию
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • physic1

    physic1
    33 минуты назад

    заголовок, ничего общего не имеющий с содержанием статьи

  • Nikodim

    Nikodim
    7 минут назад

    тут частенько так. а потом, в дополнение к авторам, некоторые комментаторы доводят до абсурда даже то, что есть.

    если по теме, отчасти радует, что говорят только про Бурею. вот если Зею спустят, то потоп обеспечен. во Владимировке еще есть время на завершение дамбы.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь