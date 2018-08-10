В Благовещенске появился кинозал с «парящим» серебристым экраном

В благовещенском кинотеатре «Острова» открылся новый зал – уже пятый по счету. В нем имеется 102 посадочных места. Зал не самый большой, но организаторы отмечают в нем повышенный уровень удобства, а также здесь установлен«парящий» серебристый экран.

«Зал скомпанован так, что между рядами оставлены очень широкие проходы. На последнем ряды – кожаные откидывающиеся диваны, – рассказал менеджер кинотеатра Валерий Митин. – Но главная особенность зала – это экран. Во-первых, он серебристый. В отличие от обычного белого такой экран дает более яркую насыщенную картинку. Во-вторых, он – «парящий». Экран закреплен так, что он как будто висит в воздухе. Вокруг него нет темных окантовок».

В зале показывают фильмы в формате 3D. Работать он начал с четверга, 9 августа. Сейчас в нем демонстрируется фильм «Мег: Монстр глубины».