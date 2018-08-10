Адвокаты рассказали о разводе Петросяна и Степаненко

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Елена Степаненко намерена отсудить у своего мужа Евгения Петросяна большую часть имущества. Об этом рассказала адвокатская кантора «Забралова, Крылова и партнеры», которая представляет интересы артистки в суде.

Один из юристов отметил, что в СМИ распространяется недостоверная информация о том, что Степаненко требует 80 процентов имущества. «Как можно заявлять о требовании 80 процентов имущества при наличии на руках судебных документов, где указано, что Елена Григорьевна просит взыскать в ее пользу 57 процентов», – сказал адвокат. Также он пояснил, что 7 требуемых дополнительно процентов – это та сумма, которую Петросян уже потратил ранее из семейного бюджета семьи.

4 августа адвокат Сергей Жорин рассказал, что Степаненко хочет отсудить себе большую часть совместно нажитого имущества, стоимость которого, по предварительным данным, оценивается более чем в 1,5 миллиарда рублей. Юрист Петросяна отметил, что позволяет Елене самостоятельно выбрать то, что она хочет оставить себе.

Петросян и Степаненко 8 августа впервые прокомментировали свой развод, призвав людей не превращать их личную жизнь в скандал, сообщает «Лента.ру».

О разводе знаменитой пары стало известно 3 августа. Иск о разделе имущества Степаненко подала в июле этого года.