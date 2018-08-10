Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:37 0

Дожди в разных районах Приамурья: прогноз погоды на 10 августа

В Амурской области 10 августа в южных и центральных районах будет облачно с прояснениями, пройдут слабые и умеренные дожди, возможны грозы. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду, его порывы достигнут 10-15 метров в секунду. Температура составит плюс 19…24.

На севере региона будет малооблачно, без осадков. Дожди ожидаются только на северо-востоке. Ветер выберет северное и северо-восточное направления и разгонится до 7-12 метров в секунду. Температура составит плюс 23…28, на востоке – плюс 15…20.

В Благовещенске облачно с прояснениями, в первой половине дня пройдет дождь. Северный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Термометры покажут 22…24 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 183

#погода


Общество 1

Немного дождей: прогноз погоды в Приамурье на 10 августа
Общество 2

Из-за прогнозируемых дождей в Приамурье возможны резкие подъемы уровней воды на малых реках
Общество

Дожди от слабых до сильных: прогноз погоды в Амурской области на 9 августа
Общество

Облачно и дождливо: прогноз погоды в Амурской области на 9 августа
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь