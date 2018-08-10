Дожди в разных районах Приамурья: прогноз погоды на 10 августа

В Амурской области 10 августа в южных и центральных районах будет облачно с прояснениями, пройдут слабые и умеренные дожди, возможны грозы. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду, его порывы достигнут 10-15 метров в секунду. Температура составит плюс 19…24.

На севере региона будет малооблачно, без осадков. Дожди ожидаются только на северо-востоке. Ветер выберет северное и северо-восточное направления и разгонится до 7-12 метров в секунду. Температура составит плюс 23…28, на востоке – плюс 15…20.

В Благовещенске облачно с прояснениями, в первой половине дня пройдет дождь. Северный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Термометры покажут 22…24 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.