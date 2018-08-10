Штрих-код для бомжа: обзор прессы

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В пятничном обзоре прессы его автор, ведущий «Авторадио–Благовещенск» Павел Савинкин, расскажет читателям Амур.инфо о нравах туманного Альбиона, запрете на игрушечное оружие в Швеции и о снижении экспорта водки в России.

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Обзор начинается с «Российской газеты». «Оставив в стороне заметки о проблемах Асанжа, о кинофестивале в Выборге – у нас и свой фестиваль на носу, – о лишении водительских прав футболиста Смолова и так далее, остановлюсь на информации о бесчеловечности английских властей», – предваряет автор. Мало того, что они раздувают скандал вокруг надуманного «дела Скрипалей», мало того, что они наводняют наш рынок своим богопротивным напитком виски, так они еще и решили кодировать своих бездомных, обозначив их штрих-кодами, подобными тем, какие используются в магазинах. Возмущенный бесчеловечными нравами Альбиона, обозреватель переходит к другому материалу.

Также в номере

Еще в «Российской газете» пишут, что снизился экспорт водки. Но это не говорит о том, что водку стали делать хуже или что сократилось ее производство – нет, просто так складываются политические обстоятельства. То есть, проще говоря, дело в санкциях. Вопрос при этом стоит ребром: если водку не покупают за рубежом, значит, ее должны продавать на внутреннем рынке. А чтобы больше продавать на внутреннем рынке, ее стоимость должны снизить. «Логично, не правда ли?» – спрашивает Павел Андреевич. И если и дальше следовать логике, то мы должны быть благодарны тем причинам, которые привели к сокращению экспорта национального напитка.

Очень интересно

В «Амурской правде» спирто-винопроизводству посвящена целая полоса. Читатели узнают, что до революции Приамурье славилось винокуренными заводами, спирт делали из картошки, а ведро водки можно было купить всего за девять рублей! Спиртного выпускали так много, что не хватало бочек и бутылок. Наливали чуть ли не в подолы. Зачитавшись интереснейшими подробностями, найденными Натальей Фадеевой, Павел Савинкин чуть не пропустил публикации о выращивании и продаже арбузов, о скором запуске ракеты «Ангара» и о росте цен на жилье. Но об этом читатели прочтут и сами.

Напишут же такое

«Российская газета-Неделя». Что интересного сегодня предлагает нам она? «Ну, вообще, интересного много», – предупреждает автор обзора. Например, можно узнать, что в Швеции могут запретить продажу игрушечного оружия. Внешне игрушка почти не отличается от настоящего, что вводит в заблуждение полицейских. Описаны случаи трагических ошибок. Выходит пацан на улицу с детским «пестиком», а в него полицейский из настоящего – ба-бах!

Еще пишут, что списать дипломную работу в вузе станет совсем невозможно. «Вот печаль, так печаль», – вздыхает Павел Андреевич.

Про рекламу активного долголетия он уж и не говорит – этому посвящены целых четыре страницы, – так и призывают в 90-летнем возрасте то на Эверест забраться, то с парашютом сигануть. «В общем, полистайте еженедельник», – советует автор.

Вам статья

Обзор продолжается «Комсомольской правдой». Первополосные анонсы готовят читателя к тому, что над газетой придется провести довольно много времени – главное, зачитавшись, не пропустить момент, когда на вас посмотрит начальник. Так вот, читатель узнает, куда летит рубль. Это как раз тот случай, когда нужно смотреть на ситуацию с оптимизмом: даже падение – это полет.

Еще говорится о том, что если б не было победы в Цхинвале, то не было б и Крыма. «Логично: каждому успешному выступлению требуется репетиция», – отмечает обозреватель. И еще много интересного, но самое-самое.

На посошок

Так вот, о самом-самом в «Комсомолке». На чем автор заостряет внимание читателей – так это на формулировках к готовящемуся референдуму по повышению пенсионного возраста. В пример Павел Андреевич приводит только одну: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин 55 лет) повышаться не должен?»

Подобных вариантов – несколько, но все они однотипны по головоломной запутанности. И лучшее средство прочистить мозги после попыток разобраться – сразу переключиться на последнюю страницу. Тем более что – пятница!